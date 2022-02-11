比考100分更重要 葉丙成挺兒熬夜做貓吉拉

（中央社記者張若瑤台北11日電）台大教授葉丙成以創新概念翻轉教育，建議父母別只看考試成績，應鼓勵孩子非結構性學習，「小兒子用Photoshop做貓吉拉到凌晨3時還不睡，我讓他繼續弄。」葉丙成錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享他的教育理念。

從小在工研院教授宿舍長大的葉丙成，求學順遂，一路從建中、台大到美國密西根大學念博士，很會應付考試的他，自嘲價值觀曾經歪掉，失去對生活的熱情，「我唯一動力是考贏別人，得到師長的肯定。」

因居住環境中有許多身為家長的教授父母們，難免會比較孩子成績，這讓葉丙成高中時就對整個世界沒有好奇心，只在乎分數，「看到新的東西，我心裡第一個想法不是把它弄懂，而是覺得煩，又要多花時間，好累！」

會念書對葉丙成而言，某種程度是背負了一種詛咒，他反而不知道自己要的是什麼，在18歲到22歲人生黃金時光，他看著時間一點一滴流逝，「我感覺自己就要老了，那種焦慮與徬徨非常可怕。」

過去學生時代的經歷，讓葉丙成在有了孩子後，不要求他們的成績，「很多東西學會就好，為什麼一定要100分，小學考100分不代表長大就是人才。」周邊親友的孩子考98分還被父母嫌粗心修理，葉丙成認為這種現象很荒謬，「孩子會變得膽小慎微，失去創造性。」

以自己的親子互動為例，有次太太回娘家，葉丙成一忙就忘記盯著孩子在媽媽規定的晚間10時前上床睡覺，直到深夜11時多，他發現小兒子興致勃勃在上網查Photoshop軟體，「他很喜歡老師養的貓咪，想做一張貓吉拉吃人的卡片送老師。」葉丙成沒阻止，轉身又去忙別的事情，一轉眼已超過凌晨3時，小兒子竟還沒睡，而且已經能用Photoshop幫貓咪照片去背。

遇上這種情況，大部分的爸媽會質問孩子為何浪費時間弄一隻貓，葉丙成卻讓小兒子繼續做他想做的，「他可以靠搜尋找到Photoshop，還能自己學會怎麼使用，對我來講比考100分更重要。」

葉丙成感嘆，大人常抱怨年輕人定性不夠，但當他們小時候真能熬下去，又是誰打斷他們？「學習可分為2種，一種是structured learning（結構性學習），像學校按課本進度傳授知識；另一種是unstructured learning（非結構性學習），靠自己了解你不懂也沒系統化的知識。」葉丙成認為，「非結構性學習」是台灣孩童最缺的，因為他們從小到大都仰賴老師或補習班。

興趣多多的小兒子，關注政治時，能在路上認出不太有名的台北市議員；喜歡飛行時，研究了全世界航空公司的LOGO，「他做這些事的速度會越來越快，20年後世界變化劇烈，這種小孩是最不讓人擔心，他會主動對新事物建構出他的知識體系。」

「我覺得，父母真正該擔心的是，孩子有沒有在未來世界存活下去的能力。」葉丙成舉出年輕人只要具備4個條件：好奇心、細心、換位思考與誠信正直，就算進社會從公司小弟做起，其能力都不會被埋沒。

剛在1月中卸下6年前從教育圈投身產業界所設立的「幫你優（教育科技創新軟體）」CEO一職，葉丙成經歷了人生再設定的過程，「在學校裡面人家當你是Somebody，可是出來創業你根本是Nobody。」投資人在乎能不能獲利，客戶在乎產品好不好，「人生到40幾歲還有機會reset，是很難得的體驗。」

從課堂上講課，轉換為向投資人簡報，主客易位，葉丙成首次感受到「說服」是件困難的事，「講100場募資簡報，可能只有1、2場能繼續談下去。」

牛津大學的論文指出，接下來20年，全世界702種工作有47%會消失，我們該怎麼教育下一代孩子面對？108課綱重視的「素養」又是什麼？教育改革最關鍵的一環，是組織、政策、學校、老師還是家長？這些內容將在11日「空中小客廳」節目播出（https://reurl.cc/Mbz7rn），或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://reurl.cc/ZrNOpM）。

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中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://reurl.cc/ve73EL），除了文化性節目「文化普拉斯」由邱祖胤主持；「特派談新事」由廖漢原和周永捷主持，邀請中央社30名特派輪流談國際新鮮事；「空中小客廳」由張若瑤主持，以人物故事為主軸，讓聽眾貼近公眾人物檯面下有血有肉的真實面貌。

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