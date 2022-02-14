政大攜原聲合唱團辦音樂會 南島講座募款逾千萬

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政治大學籌備近1年的「2022點亮南島募款音樂會」日前順利舉行，音樂會由台灣原聲童聲合唱團、原聲國際學院合唱團、原聲打擊樂團帶來精彩演出。（政大提供）中央社記者許秩維傳真 111年2月14日

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（中央社記者許秩維台北14日電）政治大學攜手原聲合唱團舉辦點亮南島募款音樂會，獲得許多單位和個人的熱心捐款，讓南島研究講座募款金額突破新台幣千萬，將用來支持原民研究與南島研究學程。

政治大學今天新聞稿指出，政大籌備近1年的「2022點亮南島募款音樂會」日前順利舉行，音樂會由台灣原聲童聲合唱團、原聲國際學院合唱團、原聲打擊樂團帶來精彩演出，政大校友、前總統夫人周美青也擔任神秘嘉賓，成為壓軸彩蛋，登上舞台與原聲合唱團合唱。

政治大學校長郭明政表示，感謝各界慷慨捐款支持，他相信這筆金額將成為南島研究講座的助力，幫助台灣的學者、青年前往南島國家與區域研究或服務，也讓南島的學者、青年有機會來到台灣、來到政大交流。

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台灣原聲童聲合唱團指揮馬彼得提到，這次音樂會除了原住民曲目外，也有很多不同語言的選曲，希望展現台灣多元文化的面貌；他很高興能參與這場活動，與孩子們一起為南島民族做出貢獻。

政治大學校方指出，南島研究講座所募款項將用來支持原民研究、南島研究學程，並邀請南島民族的專家、耆老至政大任教，同時獎助台灣學者或學子赴南島教學、研究，下學期也將首度帶領學生至南島移地學習，深化學術與文化交流。（編輯：陳政偉）1110214