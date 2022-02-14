紙風車「哪吒鬧龍宮」結合動畫 李永豐親自編修

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）紙風車劇團成軍30週年，大戲「哪吒鬧龍宮」正在緊鑼密鼓籌備中，紙風車劇團創辦人李永豐親自進排練場編修，他表示這齣戲可以看見不一樣的台灣文化，希望孩子們都能看見。

經歷疫情、火災的考驗，30歲的紙風車劇團將推出結合真人與動畫演出的「哪吒鬧龍宮」，將在現代劇場上重現傳統布袋戲台的翻台場景。

紙風車劇團今天發布新聞稿表示，紙風車劇團自1992年創立，至今創作了許多膾炙人口的戲劇，無論是「巫婆系列」、「十二生肖系列」或是「台灣新童話」，都成台灣孩子不同世代的童年記憶。

李永豐分享，小時候在戲台下看布袋戲給過他開心的童年回憶，「哪吒鬧龍宮」將結合真人武打、布袋戲與動畫，首演時深獲國內外好評，期盼「哪吒鬧龍宮」在國際疫情稍緩之時，能到把疫苗送給台灣的國家演出，進行文化回禮。

紙風車劇團團長任建誠表示，「哪吒鬧龍宮」30多年前由紙風車劇團前身魔奇劇團在歐洲首演，驚豔國外。2000年在台灣巡迴演出後就封箱至今，不曾演出過，2022年選在紙風車劇團30週年重新製作演出，對紙風車上下來說，別具意義。

李永豐表示，這次重製，一則要突破舊有框架，二則要融合現代科技，製作團隊從2020年起即着手進行投影、LED等實驗，後遇疫情爆發、布景道具工廠火災等因素而緩下腳步，將演出延後至2022年，但研究並未停歇。

李永豐說，紙風車劇團走到今天，真的不容易，每一場演出都希望能帶給孩子生命向上的啟發。

為了表現布袋戲傳統的美學，紙風車劇團希望讓大小觀眾都有更好的看戲體驗，決定僅賣1樓座位，原本單場近千的座位僅售一半，雖然票房減少，但強化製作品質，這是紙風車劇團30年來的堅持。

紙風車劇團「哪吒鬧龍宮」將於3月26日到27日演出4 場，地點在台灣戲曲中心。（編輯：陳仁華）1110214