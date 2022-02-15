北竿擺暝文化祭令旗交接 邀民眾2023作客后澳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

馬祖北竿元宵擺暝文化祭活動邁入高潮，北竿各宮廟15日從下午到晚上迎神巡香，后澳楊公八使宮下午6時後陸續展開會香行程，從天亮走至天黑，雖因疫情縮減陣頭隊伍，但仍能感受到熱鬧歡騰與信徒敬神心意。中央社記者邱筠攝 111年2月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱筠連江縣15日電）去年因疫情取消的北竿擺暝文化祭今年在防疫中圓滿落幕，並交接令旗到2023年主辦廟宇后澳楊公八使宮，后澳楊公八使宮主任委員陳貴忠接過令旗，邀大家明年元宵作客后澳。

北竿擺暝文化祭2012年起由北竿各宮廟輪流主辦，每年因應不同廟宇、習俗文化而發展歷年特色，並透過交接令旗，接力籌辦島嶼慶典。

去年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，水部尚書公府停辦相關觀光活動，今年在防疫中籌辦。

陳貴忠表示，邀大家明年元宵作客后澳，共慶佳節，延續地方傳統，體驗與展現各廟文化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

連江縣長劉增應說，感謝北竿鄉親、宮廟及連江縣政府團隊積極推動祭典，展現獨特文化，傳承地方民俗，雖配合防疫規模縮小，但吸引很多遊客參與，展現地方獨特元素和文化價值。

劉增應表示，希望地方持續傳承馬祖獨特文化，北竿蓬勃發展，也透過擺暝活動，讓民眾獲心靈平靜，祈求疫情盡快消散。（編輯：李明宗）1110215