詹朴新時裝系列 倫敦時裝週官方日程數位展出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北21日電）台灣設計師詹朴自創品牌APUJAN推出時裝系列「故事奪還者」（The Ballad of A Story Keeper），數位時裝秀影片首度由詹朴執導，今天於倫敦時裝週官方日程發表。

APUJAN每季都會邀請知名導演執導數位時裝秀，本季首次由品牌創辦人、創意總監詹朴擔綱時裝秀影片導演，今天下午在三創生活園區首映。詹朴表示，希望這支數位化的時裝秀影片並非像廣告短片或MV的形式，仍然是一場以服裝為主的展演。

影片由演員曾愷玹、簡廷芮、大元（林艾璇）及女星林襄、魚丁糸吉他手劉家凱等人出演，描述一名潛入故事中的特務，為找回現實與虛擬世界連結的證明，穿梭在宴會、迷宮等場景，遇見各種角色，透過冒險歷程，呈現多元角度及不同面貌的時裝秀。

例如飾演特務一角的曾愷玹，就透過全黑色武打裝扮帶領觀眾一同進入故事中的世界，隨劇情更迭，還換上特殊皮革質感禮服，展現神秘優雅的一面；而擔任「信物保管者」的劉家凱，則以全套合身剪裁的西裝配戴鑰匙造型別針，暗喻他扮演的關鍵角色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

詹朴形容，本季主題既像具有時裝元素的諜報故事，又像科幻版的「愛麗絲夢遊仙境」，不論是故事情節、角色能力、服裝道具都和「愛麗絲夢遊仙境」的奇幻冒險相呼應。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來， APUJAN已連續4季都運用影像傳遞品牌訊息。詹朴認為，在實體與數位的工作系統中，無論以何種形式，都是在找尋呈現服裝概念的方式，即便運用不同訴說方式，時裝創作的本質仍沒有改變。（編輯：陳仁華）1110221

時裝品牌APUJAN透過數位影像發表2022最新秋冬系列，品牌創意總監詹朴（左6）21日與製作團隊一同出席發表會。中央社記者鄭清元攝 111年2月21日

時裝品牌APUJAN透過數位影像方式發表2022最新秋冬系列，藝人林襄（左起）、大元、曾愷玹、簡廷芮21日出席發布會。中央社記者鄭清元攝 111年2月21日