許博允創作生涯60週年 遺憾傅聰過世知音難再尋

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）新象藝術創辦人許博允作曲生涯60週年，創作前衛，再聽依舊新穎。許博允說此生認識如傅聰、王正平等精彩音樂家，但都過世。知音遠行難免遺憾，但仍有音樂陪伴著他的作曲歷程。

由新象主辦的「許博允創作生涯60週年」樂展，演出許博允作曲生涯精彩之作包括「琵琶隨筆」、「心」、「寒食」、「點線面體」，以及全新創作的室內樂「長笛隨想曲」，展現許博允結合器樂、人聲、舞蹈及戲劇的多元跨界創作。

許博允接受中央社專訪時表示，這次樂展將演出的「心」是由鋼琴與小提琴一起演出，「我把這首曲子拿給鋼琴家傅聰，他看完譜之後，說我鋼琴部份寫太少了，的確我強調了小提琴部分。傅聰叫我改好給他演出。但他也因為這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過世，我很感傷」。

許博允說，「心」寫在他開完心臟手術後，也是他自認創作過最浪漫的作品，「我指的不是愛情，可能是父女，可能是陌生人，是一種人與人之間情感互相的交會」。

音樂會上的「琵琶隨筆」是許博允為已故琵琶名家王正平所寫，王正平首演之後，迴響不斷，已成許博允經典，「但我很高興這次將在舞台上演奏的琵琶獨奏家黃立騰，已經有成熟的演繹，這讓我驚喜」。

「寒食」則是許博允與已故詩人商禽一起創作，由已故男中音張清郎一人分飾3角，許博允回憶，為了這首歌曲，「張清郎硬是唱到3個八度以上，凸顯了這首樂曲的戲劇張力。」這次則將以舞蹈搭配張清郎錄音版本演出，更見樂曲開展性。

有趣的是，許博允這首「寒食」寫的是農曆3月3日寒食節的由來，樂展也將在國曆3月3日展開，許博允說，這冥冥中也許也是一種巧合。

78歲的許博允表示，作曲沒有不寂寞的，這場樂展是他對過去創作生涯的整理。年歲漸長，自己身體也出狀況，這也可能是最後一次樂展，但許博允要追趕的不只是體力，還有時間。

許博允談起創作，虛弱的聲音突然提高，他說他已經跟鋼琴家瑪莎阿格麗希（Martha Argerich）提過要寫一首「鋼琴協奏曲」給她，「我大致架構都好了，交響樂團四管編制加上2台馬林巴木琴、打擊樂器跟鋼琴，這一寫要一年以上」。

許博允說，「阿格麗希也是很挑剔的音樂家，我得全部都寫好才能給她看，這一來一往又不知道何時才能問世。」即使未知，卻仍是許博允心心念念的創作承諾。

力晶2022藝文饗宴「許博允創作生涯60週年」樂展將於3月3日至4日在台北國家音樂廳、3月10日在高雄衛武營、4月19日在台中國家歌劇院演出。（編輯：張芷瑄）1110301