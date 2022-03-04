「聚膠行動2.0」微型展外展 為身心障礙者義賣

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（中央社記者王寶兒台北4日電）膠帶藝術創作「聚膠行動#TapeArt 2.0 @KAOHSIUNG」特展現於高雄駁二藝術特區展出。主辦方在高雄洲際酒店另外舉行微型展外展，並舉行義賣，部分所得將捐給心路基金會。

「聚膠行動#TapeArt 2.0 @KAOHSIUNG」特展呈現德國膠帶藝術家團體TAPE THAT新作；微型展外展則展出「經典偽裝」、「絢麗UV光」等6件過往作品，並打造TAPE THAT工作空間，讓人體會藝術家工作環境。

主辦方瘋設計今天透過新聞稿表示，本次微型展外展，瘋設計與心路基金會合作發起慈善義賣活動，在展期間將曾獲2020德國紅點最佳設計獎的「聚膠行動 #TapeArt」得獎原作於高雄洲際酒店展出義賣，部分銷售所得將捐贈給財團法人心路社會福利基金會，開放賓客可於展期間收藏藝術作品，支持嚮往藝術創作的心路青年。

心路基金會以智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺或其他伴隨有智能障礙之多重障礙者為服務對象。今天近20名心路青年及志工也親身參訪微型展外展，觀展之餘，也由瘋設計帶領體驗膠帶藝術創作的樂趣。

「聚膠行動#TapeArt 2.0@KAOHSIUNG 」微型展外展即日起在高雄洲際酒店展出至4月10日。（編輯：陳政偉）1110304