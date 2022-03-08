LINE WEBTOON原創賽 挖掘漫畫新星

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（中央社記者王寶兒台北8日電）繼2016年後，網路漫畫平台LINE WEBTOON今天表示，今年將再次舉辦原創網路漫畫大賽，並加入劇本組別，透過LINE WEBTOON原創網漫暨劇本創作大賽挖掘漫畫新星。

距離LINE WEBTOON上回在台灣舉行原創網漫大賽已是2016年，期間則陸續透過漫畫新秀賽、網漫作家培育計畫等不同形式挖掘潛力創作者。LINE WEBTOON今天透過網站公告，LINE WEBTOON原創網漫暨劇本創作大賽即日起開放徵件。

此次賽事評審陣容包含近年推出如「殺手的戀愛相談」、「我在詐騙公司上班」等作的漫畫家謝東霖、韓劇「那年，我們的夏天」同名前傳漫畫作者韓景察、LINE WEBTOON連載漫畫家烏鴉小翼及影評人膝關節，以跨領域的業界眼光協助評選作品。

LINE WEBTOON表示，此次投稿類別除往年的「條漫組」，首次新增「劇本組」形式，希望能透過這次機會尋找並培育在地劇本人才，為台灣網漫與創作市場再創新血。

LINE WEBTOON原創網漫暨劇本創作大賽預計在6月3日公開8強作品，並在6月上旬開放人氣投票，最終於7月1日公布各組1名冠軍、1名亞軍及3名佳作。

LINE WEBTOON表示，各組前5強皆可以獲得在LINE WEBTOON上的正式連載資格。而未得獎的投稿作品，也將由編輯團隊再次評估，未來皆有機會可以參加「網漫作家培育計畫」與LINE WEBTOON經紀約計畫。

LINE WEBTOON原創網漫暨劇本創作大賽即日起於「原創網漫暨劇本創作大賽專區」網頁開放投稿至5月20日。（編輯：張芷瑄）1110308