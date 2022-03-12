舊宜蘭菸酒賣捌所重新委外活化 預定26日開幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

宜蘭縣定古蹟「舊宜蘭菸酒賣捌所」為2層樓日式木造建築，縣府目前已重新委外廠商經營，預定26日對外開放，成輕食販售與藝文交流平台。（宜蘭縣文化局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）位在宜蘭火車站附近的縣定古蹟「舊宜蘭菸酒賣捌所」已有85年歷史，宜蘭縣文化局已重新委外廠商經營，預定26日開幕，成為販售輕食與藝文的交流平台。

宜蘭縣文化局文化資產科今天表示，「賣捌」是日治時代的用語，日語意思是「批發」。

根據文化部資料，台灣在日治時期實施菸酒專賣制度，1920年成立「台灣總都府專賣局宜蘭出張所」，出張所之下設有若干「賣捌所」做菸酒配銷。建於1937年的舊宜蘭菸酒賣捌所是2層樓的日式木造建築，之後是台灣水利單位主管機關的歷屆首長官舍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化資產科表示，「舊宜蘭菸酒賣捌所」在2003年公告指定為縣定古蹟，2006年經撥用管理維護，並於2009年修復完成後，數度委外不同廠商活化經營。去年，縣府收回管理，依法改善內部設施、補強結構後，重新委外廠商經營。

承接經營賴姓業者說，「舊宜蘭菸酒賣捌所」未來不只提供輕食餐飲，也將販售在地小農與文創商品，並以文化沙龍為核心概念，打造成藝文共創、技藝的交流平台。（編輯：張銘坤）1110312