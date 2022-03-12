台灣美術院院士大展 民間藝術力大匯集

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「台灣美術院院士大展2022」開幕式12日在台北國父紀念館舉行，文化部長李永得（前右）等人出席，並參觀展出作品。中央社記者裴禛攝 111年3月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）台灣美術院仿照日、韓及法國為奠定並提升台灣藝術水準而成立，在國父紀念館的院士大展於今天舉行開幕，共有47名會員參展，展出44件作品及33件著作，堪稱民間藝術力大匯集。

文化部長李永得今天提早到國父紀念館博愛藝廊參觀，並與院士們熱烈寒暄，稍後他在開幕典禮上致詞表示，非常感謝台灣美術院致力台灣美術發展的貢獻。李永得表示，這個特展希望可以規劃到國際展出，文化部一定全力支持。

李永得表示，文化部自2017年在總統蔡英文支持下，提出「重建台灣藝術史」計畫，至今已逐步完整台灣美術的拼圖。

李永得表示，文化部重視各項視覺藝術推展政策，包含近期的藝術品交易得採分離課稅，以及綜所稅執行業務者費用標準工藝家修正為美術工藝家，適用於美術工藝創作的藝術工作者，免稅額最高可達62%等，希望透過各種方式支持台灣美術繼續發展。

財團法人台灣美術院文化藝術基金會於2010年創立，由王秀雄、廖修平、傅申、何懷碩、江明賢、黃光男等教授發起，首屆院士大展「傳承與開創」在國父紀念館中山國家畫廊舉行。截至今年，院士成員已由10餘人擴增到47人，領域含括中西藝術史學、藝術批評、油彩、版畫、水墨、書法、視覺設計等頂尖創作者與理論學者，具備豐富的學術涵養及獨特風格，並在美術教育領域卓有貢獻，

台灣美術院董事長廖修平表示，台灣美術院以從事美術創作與理論研究、促進產學官合作、拓展國際與兩岸藝術交流及資源共享、推動並提昇台灣美術發展為宗旨，藉由梳理戰後台灣美術史料，作為後人深入研究的基石，進而加強厚實台灣的藝術根基。

前文化部長洪孟啟也到場支持，他表示從台灣美術院的院士們身上看到傳承的精神，「他們也透過美學教育進一步提高台灣整體社會氣質。」前國立台灣藝術大學校長黃光男提到，台灣美術院如今已是台灣藝術的品牌，希望政府多支持。

台灣美術院院長江明賢致詞時表示，與其他台灣美術團體不同，台灣美術院以基金會形式運作，就是希望永續經營。至今院士遴選制度嚴格，積極將院務向海外推廣，也規劃台灣美術院獎，期待未來在文化部的支持鼓勵下，進一步建立台灣美術院的美術館。

「2022台灣美術院院士大展」從5日開始展出，一直展到3月21日。（編輯：陳政偉）1110312

「台灣美術院院士大展2022」開幕式12日在國父紀念館舉行，文化部長李永得出席表達支持，盼營造更好的藝文環境。中央社記者裴禛攝 111年3月12日