國際博物館協會發聲拒絕戰爭 吳思瑤籲故宮跟進

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（中央社記者王寶兒台北14日電）俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，國際博物館協會（ICOM）呼籲應拒絕戰爭並搶救文物。立委吳思瑤今天表示，故宮同為國際博物館協會會員，盼故宮跟進發聲。

國立故宮博物院院長吳密察今天上午赴立法院教育及文化委員會報告業務並備質詢。民進黨籍立委吳思瑤以國際博物館協會於2月24日針對烏克蘭戰事發布的聲明指出，國際博物館協會第一時間強烈譴責戰爭並呼籲停火，並全力請成員協調保護烏克蘭博物館的人員安全乃至文物。

吳思瑤說，台灣中研院在第一時間也發聲譴責戰爭，並針對烏克蘭研究人員提供學術庇護，其他國際場館，如加拿大人權博物館也換上象徵烏克蘭國旗的黃藍燈光、捷克布拉格國家博物館則掛上烏克蘭國旗，藝術行動遍地開花，「但故宮做了什麼？」

吳密察回應，的確在這一點（聲援）上面，故宮太保守。

吳思瑤期盼，希望故宮同能發表譴責、終止和俄羅斯博物館交流合作、提供博物館人員庇護、啟動與烏克蘭換展合作等。

吳密察說，故宮會積極思考「我們應該做什麼，還有我們能做什麼。」

吳密察會後向媒體表示，故宮會參考ICOM的做法，至於人員庇護，「我想這不是我們有辦法單獨做，要視國家對烏克蘭和俄國的戰爭發展的態度。」（編輯：屈享平）1110314