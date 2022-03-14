明華園六堆歷史大戲「步月‧火燒」 3/26登場

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明華園全新策畫演出的六堆歷史大戲「步月．火燒」，26日將在屏東市千禧公園開演，縣府14日舉行宣傳記者會，縣長潘孟安（中）與演員孫翠鳳（右）、劉瑞琪（左）等人出席宣傳。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月14日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）明華園全新策畫演出的六堆歷史大戲「步月‧火燒」，26日將在屏東市千禧公園開演。縣府今天舉行宣傳記者會，縣長潘孟安及明華園當家小生孫翠鳳等人為這齣跨界音樂劇宣傳。

縣府客家事務處今天新聞稿表示，六堆歷史與文化底蘊豐沛，為了讓大家瞭解六堆300年走過的歷史風華，邀請國際級的明華園全新策畫演出故事內容，透過音樂、舞蹈、戲劇等跨越語言、族群、領域的表演藝術，演繹在屏東客庄發生史詩般壯烈的故事。

「步月‧火燒」不單以「歌仔戲」或「客家戲」等傳統大戲方式呈現，而是以跨界音樂劇方式展現在屏東生根的不同族群語言、音樂、舞蹈等豐富藝術樣貌。

下午宣傳記者會上，潘孟安、孫翠鳳與全劇作者施百俊、劇中演員劉瑞琪、客家演員吳侑函、排灣族演員徹摩、鄒族演員蘇達等人出席。潘孟安邀約各界26日觀賞這場精采的戲劇與視覺饗宴。

孫翠鳳表示，潘孟安對於明華園所有的大小戲劇都如數家珍，一直以來力邀明華園到屏東演出，將屏東在地故事完整呈現。總團有93年製作戲劇的能量，曾製作出超炫白蛇傳、宗教大戲媽祖傳，戶外演出都超過上萬觀眾觀看，這次「步月‧火燒」比照白蛇傳規模，明華園將製作出最精緻、感人、澎拜大戲。

潘孟安表示，「步月‧火燒」在戲劇語言上突破各種隔閡，還原當代歷史氛圍，劇中穿插著客家話、閩南語、排灣族語言、日語等，期待不同語言能發揮各自的美感並帶給觀眾全新視覺聽覺饗宴。

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他說，整齣戲除了舞台鏡框外，演出將從舞台延伸到整個觀眾席，從觀眾進場那一刻，就已進到歷史情境中，相信這部作品會是明華園總團突破自我的新里程碑。也感謝明華園總團歷經2年的排演，將1895年屏東故事的繁景完整呈現於舞台，將傳統歌仔戲，融入現代戲劇、影音及跳脫刻板印象。

「步月‧火燒」將於26日晚上7時，在屏東市千禧公園草地上盛大演出，現場邀請萬人一同來觀賞，在戲劇氛圍營造下，回到300年前再次感受六堆子民愛土衛民，協力同心抵抗外力侵略的硬頸精神和動人情懷。演出相關資可上客家事務處臉書搜尋https://www.facebook.com/PTHAKKA01/。（編輯：孫承武）1110314