文策院偕YouTube 推台灣音樂至全球舞台

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（中央社記者王寶兒台北16日電）文策院今天宣布與國際影音平台YouTube合作推出國際行銷計畫，將為音樂人盧廣仲、血肉果汁機、Julia吳卓源、Leo王及八三夭打造多語字幕的線上展演影片，投放至全球。

計畫全稱為YouTube Music Sessions in partnership with TAICCA。5組音樂人曲風橫跨流行、重金屬、R&B、饒舌及搖滾等類型。影片將投放至全球目標族群，再透過大數據，觀測導流後的趨勢變化，精準鎖定市場，協助台灣音樂人邁向國際舞台。

文化內容策進院院長李明哲今天透過新聞稿表示，消費者在後疫情時代的資訊接收管道快速位移，數位行銷「轉換率」更顯重要。文策院本次藉YouTube數據分析專業，協助音樂產業更有效地將線上聲量轉換為實質產值，吸引海外觀眾對台灣音樂的關注，並促成更多國際合作機會。

YouTube大中華與韓國音樂內容合作夥伴總經理李善貞（Sun Lee）表示，台灣擁有多元的音樂人才與創作資源，使其流行音樂在華語樂壇中占有重要地位。YouTube希望幫助音樂人深入了解頻道觀眾組成、喜好等內容數據分析與經營策略，扎根各國市場、走向海外。

影片上線後，預計將針對東南亞市場投入國際行銷資源，文策院及YouTube將提供流量數據報告，綜合偵測社群及串流平台表現的趨勢變化。

文策院表示，期待間接帶動各項互動指標的成長，並透過數據分析東南亞樂迷輪廓、反應、所在城市等，作為未來台灣音樂產業開拓海外市場的策略參考。（編輯：張雅淨）1110316