布袋戲國寶大師陳錫煌 「輝煌90技藝傳承」展出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東縣政府指出，高齡90歲的布袋戲國寶大師陳錫煌出身布袋戲世家，有感於傳統文化流失，致力教學推廣，不藏私將獨門技藝一一傳授。屏東戲曲故事館18日起特別舉辦「輝煌90技藝傳承：陳錫煌的昨日、今日與明日」展覽，呈現陳錫煌與布袋戲的故事。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）台灣布袋戲國寶大師陳錫煌，在屏東縣政府邀請下，今天起在屏東戲曲故事館舉辦「輝煌90技藝傳承：陳錫煌的昨日、今日與明日」展覽，傳達生生不息、世代傳承文化生命力。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，高齡90歲的陳錫煌出身布袋戲世家，13歲開始習藝，有感於傳統文化流失，致力教學推廣，每逢週末穿梭課堂，教授布袋戲，秉持有教無類態度，不藏私將獨門技藝一一傳授。

新聞稿提及，陳錫煌在擔任台北偶戲館駐館藝術家的11年期間，有近千名來自各行各業的偶戲愛好者，從國小1年級到70多歲的阿公、阿嬤、從各級學校教師到各類藝術領域工作者，齊聚一堂學習布袋戲傳統技藝，甚而將其發揚創新。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣政府文化處表示，「輝煌90技藝傳承」展覽從3月18日起至今年10月30日止。以昨日、今日與明日3大主軸呈現。「昨日」以傳統概念出發，展品包含陳錫煌的刺繡及衣帽作品，修復的台北偶戲館館藏18尊戲偶，藉由傳統修復技藝的思維，彰顯傳統藝術一筆一畫、一針一線的樸實手感美學。

「今日」以傳承概念，集結陳錫煌推動10多年的掌中技藝傳習計畫的教師及學員創作，「明日」以創新為出發，展示以傳統為根基，打破藩籬，替布袋戲藝術創造出別於過往的嶄新樣貌。（編輯：郭諭儒）1110318