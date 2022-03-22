李永得參訪馬祖國際藝術島 見證文化造鄉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

文化部長李永得（前右）前往馬祖參觀「馬祖國際藝術島」展覽，也在連江縣政府文化處長吳曉雲（前左）陪同導覽下，走訪芹壁聚落。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）文化部長李永得近日赴馬祖參觀「馬祖國際藝術島」展覽，見證「文化造鄉」在馬祖的實踐。李永得表示，特別感佩許多青年以母語、口述歷史等方式保存並維護馬祖的文化。

文化部今天發布新聞稿表示，李永得於21日及22日到訪連江縣政府與文化總會共同辦理的「馬祖國際藝術島」活動，除了參觀藝術島策展，李永得也訪視馬祖民俗文物館、梅石演藝廳、芹壁聚落等藝文、文資場域，實地感受橫跨於馬祖列島四鄉五島的策展計畫及豐富文化資產。

兩日的參訪行程，李永得特別感佩許多青年們以母語、口述歷史、舞台劇、紀錄片、藝術創作，甚至產業的連結、共融的精神，保存並維護馬祖的文化，並且呈現於世人眼中。

李永得表示，文化部會持續支持馬祖的藝術文化發展，相信「文化造鄉」一定會在馬祖實現，讓民眾及世界看見、聽見馬祖獨特的文化魅力。

李永得強調，馬祖在特殊時空環境交錯下，融合海洋、閩東、戰地等文化，呈現獨特的地理與人文風貌，「馬祖國際藝術島」是一個重要的里程碑，在連江縣長劉增應與縣府團隊的努力，以及各地的藝術家、馬祖青年們等不同背景的藝文工作者對自身文化的轉譯與詮釋，「馬祖列島的文化寶庫，以更豐富多元的方式讓民眾接觸。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部近年來與連江縣政府文化處一同推動多項計畫，包括「博物館及地方文化館升級計畫」扶植馬祖民俗文物館，強化地方文化館舍永續為能量；「台灣文化節慶升級計畫」，保留與傳承閩東式民俗節慶，如元宵擺暝、鐵板燒塔、牛角做出幼、媽祖昇天祭等地方節慶活動，導入在地的共同記憶，也藉創新元素豐富節慶面向。

此外，文化部也將透過「前瞻計畫藝文專業場館升級計畫」，補助辦理「梅石演藝廳」的興建；「再造歷史現場計畫」協助建築轉譯的發生，讓戰地歷史現場回應當代生活。相信逐漸充實的藝文軟硬體，更能滿足地區民眾對藝文活動的需求與期待。（編輯：張雅淨）1110322