朱西甯非情書、1949日記 青年小說家的純情曲

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）文學朱家的紀錄長片「願未央」，首度披露作家朱西甯寫給另一半劉慕沙的書信，以及朱西甯隨國軍來台期間的日記，情感真摯而深刻，近期甫集結為「非情書」、「1949來台日記」二書出版。

作家、「願未央」導演朱天文接受中央社記者採訪時表示，當初籌拍紀錄片時，苦於「傳主」都已不在世上，後來三姊妹決定朗讀這些書信及日記，拍攝團隊連著6個晚上在家裡的客廳拍攝3人閱讀的情景。收工時，工作人員總是打趣著說：「OK，明晚繼續，一千零一夜。」

朱天文在「非情書」一書的後記中也寫道：「就在這一千零一夜的朗讀中，奇妙到來。1949之後的那時，那時的父親母親，那時的一代，還有那時清晨風搖裡顫動的露珠，一一的，奇妙現蹤了。」

文學朱家參與台灣超過半世紀的文學歷程，父親朱西甯從事小說創作，母親劉慕沙以日本文學翻譯見長，大女兒朱天文、二女兒朱天心、三女兒朱天衣均為作家，朱天文並長期擔任導演侯孝賢的編劇。

「非情書」始於朱西甯1953年在報上看到與年少戀人同名同姓的女孩獲網球賽冠軍的報導，於是寫信到女孩就讀的新竹女中探詢，結果活潑開朗的劉慕沙代為回信，兩人自此展開一段轟轟烈烈的愛情。

但由於省籍隔閡，加上劉慕沙的哥哥受「白色恐怖」波及，曾赴綠島管訓4年，劉家對外省軍人深惡痛絕，兩人交往受阻，只能靠書信往來。

朱天衣在「非情書」的序中表示，從第一封信到最後母親奔赴高雄鳳山與父親相聚，歷時1年2個月又20天，留存100餘封信件，合計近30萬字，但朱西甯啟筆動輒數千字，書信累積到一個數量，實在藏不住，劉慕沙只好燒掉一部分，十分可惜。

「1949來台日記」一書則精確記錄那個關鍵而動盪的年代，當初23歲的朱西甯看到孫立人「新軍」招考章程，於是投筆從戎，放棄杭州藝專學業，加入「新軍」來到台灣。

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朱天心在序中寫道，日記中的青年，念茲在茲卻都是留在南京沒機會修改的長篇小說，不論是穿紅短褲操練，午休時在大通舖泡在汗水裡小憩，還是在靶場上打靶，滿腦子都是他的小說，他都在腦子裡為小說打草稿。

朱天心表示，讀這些日記時不免百感交集，不知該如何看待這位「最晚認識、小我40歲」的父親，「尤其他的純真正直，每叫我想跳入書中敲醒他」。但她也見證父親從沒鬆過手中那一支筆，並始終對文學後輩如同對當年的同袍友人一樣的鼓舞提攜，「他完全對得起昔年那位青年小說家」。（編輯：張雅淨）1110323