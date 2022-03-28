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邵族4/5辦女祭司新立祭 日月潭當天禁航3小時

2022/3/28 18:41
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（中央社記者吳哲豪南投28日電）南投縣魚池鄉邵族文化發展協會表示，4月5日將辦「Pashiraq邵族女祭司新立祭」，符合資格的Shinshii女祭司人選將接受最高祖靈允可，呼籲尊重日月潭當天上午船隻禁航3小時的傳統。

南投縣魚池鄉邵族文化發展協會今天發布新聞指出，在邵族人期盼5年後，終於等到有符合資格女祭司人選將前往日月潭中象徵邵族傳統信仰最高祖靈居住地的拉魯島，接受最高祖靈的允可，才能正式入門成為邵族的Shinshii。

協會解釋，Shinshii又稱為女祭司（先生媽），主要職責是主持祭儀，不管是歲時祭儀，或是個別家戶所進行的婚喪、買賣、建屋拆屋等，都需要先生媽主持儀式。

協會指出，「Pashiraq邵族女祭司新立祭」為邵族特有且罕見的重要儀式，曾在2008年及2017年舉行。

這項儀式只在邵族Pudaqu播種祭期間的農曆3月5日（今年國曆4月5日）上午舉行，因祭儀需求，當天上午8時至11時日月潭除部落公船外，不得有其它船隻航行或器械影響干擾，呼籲各界尊重日月潭水域為邵族核心傳統領域，讓邵族保存維護珍貴的祖靈信仰與文化。

協會表示，邵族歲時儀式主要負責向祖靈進行祭禱的祭司，完全由女性負責儀式主祭，她們須具備一定資格，並通過拜師學巫過程才能擔任，不同於男性祭司多世襲產生。

協會指出，目前共有6名女祭司，而女祭司身分無法世襲給下一代，職位僅限於本人，一旦成為女祭司就是終身職不可臨時退出，要成為女祭司需具備相當程度的毅力與奉獻精神。（編輯：戴光育）1110328

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