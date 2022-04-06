瘂弦的遠方與家鄉特展 美濃文創中心展出

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由薛伯輝基金會舉辦的「瘂弦的遠方與家鄉」特展，目前正在高雄美濃文創中心的搖籃咖啡舉行，展場主題牆面以瘂弦之妻張橋橋的婚紗個人照，搭配詩人寫給愛妻的詩作「給橋」片段手稿，呈現詩人對家人及故鄉濃得化不開的愛。（薛伯輝基金會提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年4月6日

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）由薛伯輝基金會舉辦的「瘂弦的遠方與家鄉」特展，目前正在高雄美濃文創中心的搖籃咖啡舉行，以珍貴手稿、作品集與影像紀錄，呈現詩人對家人及故鄉濃得化不開的愛。

薛伯輝基金會今天發布新聞稿，今年特別規劃「陪伴力量大－台灣經典作家主題展」，繼「余光中的愛與希望」之後，特別推出「瘂弦的遠方與家鄉」特展，展場主題牆面以瘂弦之妻張橋橋的婚紗個人照，搭配詩人寫給愛妻的詩作「給橋」片段手稿，傳達款款深情。

「瘂弦的遠方與家鄉」特展同時展出瘂弦各時期的珍貴影像紀錄，包括與林懷民、洛夫、歸亞蕾等友人合照，以及出演「國父傳」的劇照。

根據薛伯輝基金會新聞稿，瘂弦曾表示「我自己的文學有兩個源泉，一個是母親，一個就是故鄉。故鄉就是母親，母親就是故鄉，這兩個就是混起來的意象。」個展即以手稿、書信、詩集、文選、評論著作，呈現詩人超過半世紀的創作心路及理念。

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「陪伴力量大－台灣經典作家主題展」，今年陸續推出余光中、瘂弦、鄭愁予、楊牧等4名重要詩人的特展，期許以詩文作品、珍貴手稿及作家影像，陪伴讀者度過疫情期間的苦悶與寂寥。

此外，目前定居加拿大的瘂弦，本週六（9日）將與知名作詞人陳樂融舉行線上座談，由薛伯輝基金會執行長鍾蔡瑛珠主持，開放民眾免費報名，網址為https://reurl.cc/dX60pz。（編輯：張雅淨）1110406