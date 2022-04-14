藝術家蕭麗虹收藏展 行動支持台灣當代創作

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台北市立美術館舉辦「小中現大：蕭麗虹的台灣當代藝術收藏」特展，展出藝術家蕭麗虹生前贈予北美館的藏品，14日舉行開幕記者會，北美館館長王俊傑（後排左6）跟與會藝術家合影。（北美館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年4月14日

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）藝術家蕭麗虹生前為台灣藝術環境投注心力，並大量收藏台灣藝術家作品，台北市立美術館特別舉辦「小中現大：蕭麗虹的台灣當代藝術收藏」特展，今天舉行開幕記者會。

根據北美館發布新聞稿，此次展出藏品以蕭麗虹生前贈予北美館的小件或系列作品中的單件為主，展出分為「宇宙的胎動」、「想像無邊，真實無界」、「心與語言，形塑世界的界限」、「愛恨憎妒，聚成第二層地表」等4面向。

其中包括藝術家王德瑜「No. 80-1」，是不曾被藝術家付諸實現的模型，透過本展得以將這座互動裝置實際呈現。藝術家莊普利用捲尺製作「尺度外」，搭配北美館原有典藏「咫尺天涯」空間作品，可窺見低限主義概念從平面至三度空間的轉換；莊普「點印成畫」的行為創作「你就是那美麗的花朵系列」，結合印畫技法與現成物的裝置巧思，呈現詩性流動的想像。

藝術家陳龍斌「新石器時代系列」，藉由回收雜誌雕書成石，彰顯知識與文字對於世界的認知與界限；涂維政「情人節快樂系列」將人造石噴色、擬仿為武器造型的盒裝巧克力。

此外，蕭麗虹曾於1997年邀請藝術家梅丁衍至竹圍工作室參與以香港回歸為題的展覽，她所收藏的梅氏作品「1997」繪有一排戰機飛進維多利亞港的景致，搭配講述外來政權的「境外決戰」系列作品，暗喻前途未明的政治情勢與認同關係。

新聞稿指出，蕭麗虹1946年生於香港，去年8月於新加坡過世，享壽75歲。蕭麗虹上個世紀70年代移居台灣後，開始研究亞洲藝術史，進而了解台灣本土藝術家，並購藏第一件藝術品、吳學讓「群鵝」。

蕭麗虹在80年代開始走訪春之藝廊、SOCA現代藝術工作室及伊通公園，與莊普、賴純純、陳慧嶠等藝術家相知相惜，樂於收藏富有新意的前衛表現與觀念藝術作品；2000年以後則多從藝術家早期作品開始收藏，鼓勵新一輩創作者持續摸索實驗。

新聞稿指出，蕭麗虹的台灣當代藝術收藏，是她前瞻藝術觀點的具體呈現，也是她以溫柔力量支持藝術創作的實踐見證。

「小中現大：蕭麗虹的台灣當代藝術收藏」特展將於4月16日至7月17日在台北市立美術館展出。（編輯：張雅淨）1110414