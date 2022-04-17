天外奇蹟電影交響音樂會 展現小人物的生命冒險

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電影「天外奇蹟」描述固執孤僻的老人，遇上聒噪童子軍，兩人搭乘氣球屋展開驚天冒險。「天外奇蹟」電影交響音樂會5月將在台灣首度演出。（牛耳藝術提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月17日

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）電影「天外奇蹟」中固執孤僻的老人，遇上一心想獲得「幫助老人」獎章的聒噪童子軍，兩人搭乘氣球屋展開驚天冒險。「天外奇蹟」交響電影音樂會5月將在台灣首度演出。

牛耳藝術發布新聞稿表示，「天外奇蹟」電影原聲帶獲得多項獎項，2010年獲葛萊美獎「最佳配樂專輯」、樂曲Married Life獲得「最佳器樂作曲」；第67屆金球獎「最佳原創配樂」；第82屆奧斯卡金像獎「最佳原創配樂」。這也是迪士尼繼「風中奇緣」後，14年來第一部獲得奧斯卡最佳原創配樂獎的作品。

此外，「天外奇蹟」也拿到英國電影學院獎「最佳電影音樂獎」，它整體配樂出色，有歡樂時的陽光感，也有失去親人的憂傷，是少數同時獲得奧斯卡、金球獎、英國電影學院獎與葛萊美獎的電影配樂之一。

擔任電影配樂的麥克．吉亞奇諾（Michael Giacchino）接連以「超人特攻隊」、「料理鼠王」與電視影集Lost跟「天外奇蹟」成為深受矚目的好萊塢電影配樂家。吉亞奇諾表示，他喜歡為特定電影尋找專屬的聲音，「那些吸引我的電影故事都很有個性。」

吉亞奇諾在紐約主修電影，之後對音樂有興趣，從茱莉亞音樂院開始，接著進入加州大學洛杉磯分校，後來轉入新成立的迪士尼互動部門，為電玩遊戲創作音樂。他受到導演史蒂芬．史匹柏提攜，與西雅圖交響樂團團員合作「失落的世界：侏羅紀公園」，成為第一部以管弦樂團演奏配樂的PlayStation遊戲。

吉亞奇諾在電玩配樂方面的成績引起導演J.J.亞伯拉罕興趣，隨後展開一段長期合作，其中包括「不可能的任務3」與「星際爭霸戰」等，他也曾擔任第81屆奧斯卡頒獎典禮的音樂總監。

吉亞奇諾也為美國國家太空總署成立60週年創作Voyage，該曲接受美國國家交響樂團和辛辛那提大眾管弦樂團委託創作，等同肯定他在古典創作的才華。

迪士尼．皮克斯「天外奇蹟」電影交響音樂會將由鄭立彬指揮長榮交響樂團，5月13日到14日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：屈享平）1110417