沈發惠翻譯王城的護衛者 看見失敗者的價值與遠見

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）敗軍之將不可言勇，但失敗者曾經的堅持及守護的價值，卻值得後人借鏡與反思，立法委員沈發惠近年展開斜槓人生，挑戰翻譯日本歷史小說名家司馬遼太郎作品「王城的護衛者」，已於近期出版。

書中收錄司馬遼太郎的5篇短篇小說，主角多為日本19世紀中葉以後較被看輕的歷史人物。包括「明治維新」之後被視為逆賊的松平容保；半僧半俗卻足以左右政局的重要策士玉松操；開創日本近代兵制的軍事天才大村益次郎；擅長以小博大的軍事強人河井繼之助；以及幕末時期四大殺手之一的岡田以藏。

沈發惠本著對日本文學的熱愛而投身翻譯，但公餘時間有限，過程辛苦。沈發惠在書中的「譯者說明」表示，一切完全出於自己對日本歷史的興趣及對司馬氏文字的痴迷，但苦於中譯本非常有限，只好努力學習日文及閱讀原文。

沈發惠說，「我的想法很單純，既然這麼努力地查找字典閱讀原文，乾脆全部翻譯下來，下次就不必再重新查一次」，於是完成這本原本只給自己閱讀的中譯本。

沈發惠表示，司馬遼太郎的小說有如說書，轉場、分鏡都相當精采，因此他盡量忠實於原文所有分行、斷句，甚至標點符號，以保留司馬氏原有的說故事韻味。

沈發惠也發現，翻譯小說比翻譯學術著作難上許多，尤其是歷史小說，裡面充斥著古語、敬體、方言，甚至粗話，還有和歌、俳句、漢詩，甚至有日本古文體的「候文」，他時常卡在一句話完全不理解，斟酌了許久。

書中最特別的是對松平容保的描寫。這名曾經短暫左右明治維新以前歷史的男人，先是以養子的身分繼承地方勢力「會津藩」的主政者之位，進而被任命為「京都守護職」，帶兵維持王城的治安，後因捲入政爭及戰爭失利，被定調為「逆賊」，受到新政權的排擠與軟禁。

不過司馬遼太郎於1965年發表「王城的護衛者」為松平容保翻案，小說從「會津藩」的家訓及繼承人須以成為神為職志的傳統寫起，刻畫松平容保從12歲接受嚴謹訓練，以忠於皇室為最高意志，乃至建立「新選組」等團體對抗政敵的心路歷程，一切都只為了護衛王城。

透過司馬遼太郎的細膩書寫，使得日本人對松平容保的看法產生逆轉，松平容保的後代、皇室雍仁親王妃勢津子，更在小說刊登之後委託家族代表向作者表達感謝之意，可見小說的威力，以及司馬遼太郎的影響。

司馬遼太郎生於1923年，是日本知名歷史小說家，也是日本備受歡迎的國民作家，1960年以「梟之城」獲直木賞，1966年以「龍馬行」、「盜國物語」獲菊池寬賞，並獲頒文化勳章。

沈發惠為現任立法委員，東海大學法律系畢業，台大政治系碩士，大學時期便參與社會運動，曾為野百合學運決策小組成員之一。（編輯：張芷瑄）1110422