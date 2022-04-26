更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
遊客入住蘭嶼須簽切結書隔離自費 綠島盼專船後送
首頁 / 文化

「魔法阿媽」台中場加開線上直播 用愛溫暖觀眾

2022/4/26 18:34（4/26 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
舞台劇「魔法阿媽」由春河劇團團長郎祖筠（左）主演，因應COVID-19疫情，劇團規劃台中場將加開線上同步直播場次，讓國內外觀眾都有機會同步觀賞。（春河劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月26日
舞台劇「魔法阿媽」由春河劇團團長郎祖筠（左）主演，因應COVID-19疫情，劇團規劃台中場將加開線上同步直播場次，讓國內外觀眾都有機會同步觀賞。（春河劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北26日電）因應COVID-19疫情，由郎祖筠主演的舞台劇「魔法阿媽」台中場將加開線上同步直播場次，讓國內外觀眾都有機會同步觀賞，收藏「魔法阿媽」帶來的感動，也用愛溫暖觀眾。

春河劇團團長郎祖筠表示，近2年劇團演出近乎停擺，能夠再次回到劇場感受到觀眾能量，很感謝戲迷的支持，「許多觀眾留言說我們保留了動畫的原創精神，又能演繹出不同於動畫的真實情感，我很感動。」

春河劇團今天發布新聞稿表示，舞台劇版本保留動畫版「基隆」故事背景，以及中元普渡的台灣傳統民間祭典，一開始主角豆豆認為阿媽穿道袍、作法、放水燈很「迷信」，與鄰居小民和其他好兄弟們相處的過程中，親身參與了放水燈、作法、普渡等活動後，改變原先的看法，也開始認識屬於自己的語言與文化。

為了貼近角色，飾演道士阿媽的郎祖筠在民俗專家學者林茂賢教授引薦下，特地至傳承六代超過150年的基隆「雷成壇」與李戊己道長學習道家的手勢身法。郎祖筠超級好搭檔趙自強這次也特別跨刀演出阿媽家大白狗「西羅」，一出場沒有半句台詞只有肢體伸展，卻讓觀眾開懷大笑，舉手投足充滿喜感。

侯彥西以顛覆觀眾印象的「酷羅」造型，和經典台詞「我要把你阿媽賣掉！」出場，也讓觀眾直呼過癮。一心戲劇團小生孫詩佩特別演出台中場次豆媽一角，專業歌仔戲唱功與角色結合，也成演出一大亮點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這次劇中也有重頭戲「中元節放水燈」，延續傳承「基隆中元祭」祭典活動精神，在文化部挹注經費下，結合4G科技投影技術與未來式互動藝術合作，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景，上千名觀眾可透過簡訊文字讓觀眾寫下對逝去親友的思念，轉化在水燈上，遙寄祝福。

「魔法阿媽」4月30日將在台中中山堂演出2場，5月到7月將巡演高雄、台南。因應指揮中心防疫政策，劇團規劃台中場限定「全球線上同步直播演出」選項，讓無法親自前往劇場的大、小朋友可在家透過現場直播安心觀賞，防疫的同時也能繼續支持藝文活動。購票洽Tixfun售票系統。（編輯：張芷瑄）1110426

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載