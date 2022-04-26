「魔法阿媽」台中場加開線上直播 用愛溫暖觀眾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

舞台劇「魔法阿媽」由春河劇團團長郎祖筠（左）主演，因應COVID-19疫情，劇團規劃台中場將加開線上同步直播場次，讓國內外觀眾都有機會同步觀賞。（春河劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北26日電）因應COVID-19疫情，由郎祖筠主演的舞台劇「魔法阿媽」台中場將加開線上同步直播場次，讓國內外觀眾都有機會同步觀賞，收藏「魔法阿媽」帶來的感動，也用愛溫暖觀眾。

春河劇團團長郎祖筠表示，近2年劇團演出近乎停擺，能夠再次回到劇場感受到觀眾能量，很感謝戲迷的支持，「許多觀眾留言說我們保留了動畫的原創精神，又能演繹出不同於動畫的真實情感，我很感動。」

春河劇團今天發布新聞稿表示，舞台劇版本保留動畫版「基隆」故事背景，以及中元普渡的台灣傳統民間祭典，一開始主角豆豆認為阿媽穿道袍、作法、放水燈很「迷信」，與鄰居小民和其他好兄弟們相處的過程中，親身參與了放水燈、作法、普渡等活動後，改變原先的看法，也開始認識屬於自己的語言與文化。

為了貼近角色，飾演道士阿媽的郎祖筠在民俗專家學者林茂賢教授引薦下，特地至傳承六代超過150年的基隆「雷成壇」與李戊己道長學習道家的手勢身法。郎祖筠超級好搭檔趙自強這次也特別跨刀演出阿媽家大白狗「西羅」，一出場沒有半句台詞只有肢體伸展，卻讓觀眾開懷大笑，舉手投足充滿喜感。

侯彥西以顛覆觀眾印象的「酷羅」造型，和經典台詞「我要把你阿媽賣掉！」出場，也讓觀眾直呼過癮。一心戲劇團小生孫詩佩特別演出台中場次豆媽一角，專業歌仔戲唱功與角色結合，也成演出一大亮點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這次劇中也有重頭戲「中元節放水燈」，延續傳承「基隆中元祭」祭典活動精神，在文化部挹注經費下，結合4G科技投影技術與未來式互動藝術合作，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景，上千名觀眾可透過簡訊文字讓觀眾寫下對逝去親友的思念，轉化在水燈上，遙寄祝福。

「魔法阿媽」4月30日將在台中中山堂演出2場，5月到7月將巡演高雄、台南。因應指揮中心防疫政策，劇團規劃台中場限定「全球線上同步直播演出」選項，讓無法親自前往劇場的大、小朋友可在家透過現場直播安心觀賞，防疫的同時也能繼續支持藝文活動。購票洽Tixfun售票系統。（編輯：張芷瑄）1110426