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紀錄片「呼喚自由之後」 關注中國流亡民運人士

2022/5/3 15:09（5/4 13:08 更新）
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「呼喚自由之後」系列紀錄片疫情期間遠赴英、美、法等國，記錄藝術家艾未未（圖）等10名流亡海外的中國民運人士心路歷程。（中央廣播電台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月3日
「呼喚自由之後」系列紀錄片疫情期間遠赴英、美、法等國，記錄藝術家艾未未（圖）等10名流亡海外的中國民運人士心路歷程。（中央廣播電台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月3日
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（中央社記者葉冠吟台北3日電）長期關注中國民運人士動態的中央廣播電台，近期推出「呼喚自由之後」系列影片，疫情期間遠赴英、美、法等國，記錄藝術家艾未未等10名流亡海外民運人士的心路歷程。

央廣發布新聞稿分享，系列紀錄片「呼喚自由之後」由導演林正盛擔任監製、吾爾開希擔任製作人，並由擅長人權紀錄片拍攝的楊正欣執導；全作在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間克服拍攝的各種挑戰，前往美國紐約及華盛頓、英國倫敦、法國巴黎，以訪談方式記錄，並還原10名民運人士從參與、受迫害到流亡的心路歷程。

所有受訪者都是曾經參與不同時期的中國民主運動，以致流亡海外的人士，包括「八九學運」學生領袖之一的王丹、曾任「北京之春」雜誌主編的胡平、支持天安門學生運動的企業家萬潤南、八九學運期間協助運出「我是柴玲，我還活著」錄音帶的蔡崇國。

還有是藝術家也是中國異議人士的艾未未、組建天安門廣場「學運之聲」廣播站的周鋒鎖、曾任記者與人權紀錄片導演的華澤、因長期資助民運學生而被中國判刑入獄的燕鵬、維權律師滕彪，以及揭露中國核武實驗與活摘器官的維吾爾外科醫生安華托帝。

央廣董事長賴秀如表示，回看1978年至1980年的「西單民主牆」與「北京之春」，到1989年的「六四天安門學運」，及之後的各種公民、維權活動，在中國諸多為爭取自由與正義而參與民主運動的知識青年，被迫離家流亡國外。

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賴秀如說，30多年後，那些曾站在天安門廣場上聲嘶力竭的學生領袖已步入中年，流亡的歲月早已超過居住在中國的時間，希望社會大眾能共同關注中國民運人士的生命故事。10支影片將於每週一及週四在央廣官網陸續上架。

另外，導演楊正欣也以「1950－1980人間．煉獄」、「1980－1989改革開放的夢」、「1990－2015流亡與牢籠」及「自由現在進行式」4個主軸，將10名受訪者串起，製成紀錄長片，也將在中正大學、清華大學、東吳大學舉辦特映會及映後座談。（編輯：陳仁華）1110503

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