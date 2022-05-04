北藝中心7月正式開幕 142場演出華麗亮相

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台北表演藝術中心開幕自製舞劇「飆舞士林」是北藝中心開幕送給士林的禮物，透過演出展現北藝中心與士林的連結，呈現一場關於愛的舞劇，將於北藝中心開幕季熱情演出。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

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（中央社台北4日電）緊鄰士林夜市的台北表演藝術中心7月將正式開幕，37檔節目、142場演出曝光，從開幕明華園戲劇總團打頭陣到融合馬戲與合唱團的「達文西的notebook」，要讓嘴刁的觀眾眼睛一亮。

台北表演藝術中心今天發布新聞稿表示，北藝中心在試營運階段，屢以獨有的空間美學躍上國際版面，造型吸睛的巨球一直是媒體矚目的焦點。除了打開空間的可能性，在開幕節目的安排上也積極彰顯開放精神。將以「打開可能、成為可能」作為場館主要價值，保持開放的態度、接納各種觀點。

北藝中心今天首度開箱「超級大劇院」，近100公尺深的舞台貫穿「藍盒子」與「大劇院」觀眾席，參與開幕演出與台北藝術節的藝術家們陸續出現在這個令人震撼的舞台上，令人印象深刻。

北藝中心董事長劉若瑀表示，北藝中心特別的地方，就在陪伴城市與城市裡的人成長，「我們會提供時間與平台，透過不停省思、研究、討論、實作，讓未來的藝文場域打開可能、成為可能。」

北藝中心執行長王孟超表示，節目太豐富，「有大葉，也有小枝，也有觀眾完全沒吃過的藝文餐點，通通都在7、8、9月。」王孟超說，北藝中心不只是一個空間場館的打開，「它是藝術想像的打開，也是思維的打開。」

北藝中心開幕首檔節目由明華園戲劇總團八仙系列的「東海鍾離」華麗揭開序幕；緊接著再邀法國舞蹈大師薩維耶．勒華（Xavier Le Roy）帶來成名作「自我未完成」與「情境產物」，還有尚未曝光的新作Still （Life）in Taipei。

京劇名伶魏海敏也將詮釋梅派經典老戲，透過「在梅邊之緣」重現「洛神」、「霸王別姬」與「捧印」。導演蔡明亮將帶著2014台北藝術節秒殺節目「玄奘」重回北藝中心。「永晴之許」聚集桑布伊、林桂如、陳彥斌與董怡芬，將劇場化為山林雲霧。

「達文西的notebook」節目邀請FOCA福爾摩沙馬戲團、拉縴人男聲合唱團及導演王嘉明共同混血創作。「問美．雲知道」由國寶級歌仔戲演員唐美雲攜手編舞家陳武康，自個人生命歷程看見時代流轉。

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最後的壓軸，則是威尼斯雙年展常客視覺藝術家謝春德以「NEXEN 未來密碼－浮光疊影劇場」開箱超級大劇院，帶來結合戲劇、舞蹈、影像與詩的作品，構築人類未來的警世寓言。

王孟超表示，他將啟程赴英國參加5月13日在倫敦舉辦的北藝中心國際記者會，向國際藝壇介紹北藝中心，屆時場館設計師之一的庫哈斯（Rem Koolhaas）也會共同參與，正式向國際介紹北藝中心開幕與節目。（編輯：張雅淨）1110504

目前試營運中的台北表演藝術中心7月將正式開幕，原民編舞家布拉瑞揚所率領舞團將在開幕季演出「己力渡路」，舞者4日在記者會中披露精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

台北表演藝術中心4日舉行開幕季與台北藝術節啟售宣告記者會，原民編舞家布拉瑞揚（後右2）所率領舞團將在開幕季演出舞作「己力渡路」。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

台北表演藝術中心開幕季與台北藝術節啟售宣告記者會4日舉行，歌仔戲演員唐美雲（左起）、導演梁志民、京劇名伶魏海敏、導演蔡明亮及金枝演社創辦人王榮裕（右）等人出席。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

台北表演藝術中心開幕自製舞劇「飆舞士林」將於開幕季中登場，透過舞蹈演出傳達劇情中各種情感，邀請民眾來士林感受愛與喜悅的張力。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日

台北表演藝術中心4日舉行開幕季與台北藝術節啟售宣告記者會，舞者演出編劇林孟寰為北藝中心打造的開幕自製舞劇「飆舞士林」精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年5月4日