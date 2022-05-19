溫哥華漫畫藝術節登場 常勝奇幻作品會北美書迷

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（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）溫哥華漫畫藝術節16日登場，邀請台灣知名漫畫家常勝參展，介紹他首度嘗試的奇幻漫畫作品「奧德曼」。常勝說，英文版才出爐不久，很高興首度在溫哥華與北美書迷見面。

溫哥華漫畫藝術節（Vancouver Comic Arts Festival）是加拿大漫畫界年度盛會，每年吸引眾多漫畫迷前來尋找鍾情的漫畫，世界各地的漫畫家也在此園地交流。5月16日至22日展開一系列實體及線上展會，文化部駐洛杉磯台灣書院結合漫畫家常勝參展，常勝於18日透過網路分享他創作「奧德曼」（OLDMAN）的心情點滴，介紹這個神秘有趣的故事。

常勝對中央社表示：「過去我的漫畫都走寫實或科幻風格，『奧德曼』是第一次嘗試畫中古世紀的奇幻風。」

「奧德曼」敘述17世紀初，無子嗣的女王藉由領養平民百姓孤兒，向全國證明平民百姓也可以繼承王位。歷經多年，女王仍保美貌未見年邁跡象，只有一人知道女王青春永駐背後的黑暗秘密…他是奧德曼，一位被女王關入大牢的魔法師，施展華麗魔法後順利逃脫黑幕，盛怒的女王傾一國之力追捕奧德曼，以避免秘密被揭開。

常勝說：「市場上的漫畫主題多以少年為主，而我想以一個老人為出發點來描繪作品，把老人和時間魔法放在一起，就是一個非常獨特的角度。」

「奧德曼」的人物和敘事手法都非常細膩，是常勝第4部長篇作品，2014年奪下金漫獎少年漫畫獎。他說：「它之前已發行中文、法文、日文和韓文等4個版本，英文版才出爐不久，很高興首度在溫哥華與北美書迷見面。」

「奧德曼」也是常勝作品中第一部有英文版本的漫畫，他期待北美市場喜歡他的作品。「我的畫風比較接近歐美漫畫的寫實風，但是我的敘事方式卻傾向日本漫畫，自認在東西融合上很得當。」

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他解釋，日漫和歐漫最大的差異就是敘事方式。日漫通常會分格較多，細部地去詮釋每個人物的動作情感；歐漫相對分格較少，不太精確，但每一格都很美，像個獨立的插畫。

今年受疫情影響，常勝無緣親自參加溫哥華漫畫藝術節，期待明年有機會來加拿大會見書迷。「我的另一部漫畫『閻鐵花』即將被拍成電影，預計2023年問世，這是一個結合京劇與美國漫威超級英雄的要素，非常驚心動魄，希望明年能讓更多海外漫畫迷認識這個作品。」（編輯：林憬屏）1110519