匯聚學術力 台灣ACG研究學會成立

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（中央社記者王寶兒台北22日電）動漫、遊戲占據現代人的娛樂生活一部分，台灣ACG研究學會今天正式成立，匯聚來自學術界的人才，期望未來成為產業、官方政策外的另一股力量。

ACG意指Anime（動畫）、Comics（漫畫）與Games（遊戲），台灣ACG研究學會籌委會包含國立台灣文學館館長蘇碩斌、國立政治大學台灣史研究所副教授李衣雲、奇異果文創創辦人劉定綱等人，今天下午在台灣漫畫基地召開線上記者會及首屆第一次會員大會，並由蘇碩斌擔任記者會主持人。

蘇碩斌表示，台灣研究ACG的人非常多，但過去並未凝聚起來，能夠對外系統性地提出建議，能有所整合是台灣ACG研究學會的期待。

台灣ACG研究學會依據「人民團體法」正式立案成立為非營利公益性社會團體，宗旨為致力推動台灣ACG研究、培育相關研究人才；以學術研究能量，協助台灣 ACG產業與內容，並提出政府發展政策建言；同時連結國際ACG研究社群，拓展台灣ACG文化視野等。

來自國際的漫畫研究學者今天透過網路連線共襄盛舉，包含瑞典斯德哥爾摩大學日本語言與文化科教授Jacqueline Bernt、日本京都產業大學教授山中千惠及日本漫畫學會理事雜賀忠宏。另外，文化部人文及出版司長陳瑩芳、國立台灣歷史博物館館長張隆志以及文化內容策進院副院長盧俊偉也一同與會。

Jacqueline Bernt除恭賀台灣ACG研究學會成立外，也指出台灣是漫畫研究的特殊例子，漫畫原先就是具有高度多元文化的媒介，而台灣更是有相當有趣的文化多樣性案例，期待未來能和學會交流豐富研究成果。

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山中千惠表示，自己曾在2014年訪問於中研院負責「CCC創作集」的編輯們，公家機關非為營利，而是以漫畫雜誌向外傳遞訊息的作法，令她非常尊敬也印象深刻。ACG產業常以經濟利益或國家品牌受到矚目，但她認為，最重要是要把產業看作市民的公共財，並加以蒐集、整理、保存，進而評價這些資料。

蘇碩斌預告，台灣ACG研究學會今天成立後，至年底也將舉辦多場論壇活動。（編輯：張雅淨）1110522