朱銘美術館塗鴉展 讓民眾刷白漆「畫」下句點

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（中央社記者王寶兒台北5日電）看著藝術作品消失殆盡可能會是藝術家噩夢，朱銘美術館特展「無限－塗鴉俱樂部」參與藝術家們，今天卻讓民眾揮灑白漆，將自己的塗鴉藝術回歸一面白牆，為展期畫下句點。

朱銘美術館館長賴素鈴透過新聞稿表示，塗鴉藝術生於街頭、消失於自然，被清除或覆蓋就是塗鴉的宿命；展覽由9名藝術家傾力創作，精采作品不保留下來非常可惜，但經過美術館及塗鴉藝術家們討論之後，決定用最有「塗鴉藝術精神」的行動，邀請觀眾共同將黑白塗鴉作品歸零，為展覽閉幕。

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「無限－塗鴉俱樂部」由台灣塗鴉藝術老中青3代創作者BLACKZAO、COLASA、DEBE、DISK、DZUSONE、MR.OGAY、REACH、SEAZK、SONG9名藝術家在2面各長達45公尺的牆面創作，是台灣塗鴉藝術首次大規模進入美術館，去年2月開展，展期1年多以來，也成為社群平台上的熱門打卡地點。

朱銘美術館今天為展覽閉幕舉行「來刷美術館！『無限－塗鴉俱樂部』閉幕活動」，有小朋友坐在爸爸肩上專注粉刷，也有年輕人邊塗漆邊想像自己是藝術家在創作，有參與者則意猶未盡表示：「太開心了，能用這麼特別的方式參與塗鴉藝術創作，真是難忘的回憶！」（編輯：陳仁華）1110605