台灣舞團國際金獎作品 義大利杜林演出獲好評

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丞舞製作團隊舞者林則安（黑衣）與曾祥甫（白衣）8日獲邀在義大利杜林2022_Interplay國際當代舞蹈節演出甫獲2021西班牙MASDANZA國際編大賽金獎的張堅志新作「岔」；11日將受邀至CROSS藝術節演出。（駐義大利代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年6月10日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電）台灣「丞舞製作團隊」2021西班牙MASDANZA國際編舞大賽金獎全新舞作「岔」受邀至義大利兩大藝術節巡演。編舞家張堅志揉合東、西方肢體語彙的作品8日在杜林首演後獲數分鐘的熱烈掌聲。

揮別2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情陰霾，丞舞製作團隊（B.DANCE）繼2月重返歐洲法、瑞、盧及德4國巡演後，本月8日及11日帶著由甫獲2021西班牙MASDANZA國際編舞大賽金獎的張堅志新作「岔」（Divergence）到義大利進行首演。

「岔」分別獲邀至義大利北部杜林（Turin）「2022 Interplay國際當代舞蹈節」及義大利西北部韋爾巴尼亞（Verbania）「2022 CROSS藝術節」進行雙城巡演。

舞者林則安與曾祥甫8日首演後，獲得主辦舞蹈節總監卡索拉蒂（Natalia Casorati）、藝術專業人士與民眾一致好評，熱烈掌聲數分鐘。杜林東方藝術博物館館長樂大豆（Davide Quadrio）也出席觀賞，對表演極為讚賞，表示希望未來能看到更多台灣表演團隊到義大利演出。

丞舞製作團隊於2020年啟動「BABE.B教育推廣計畫」，由編舞家蔡博丞總監發起，希望在專業陪伴與協作之下，讓所有參與BABE.B計畫的團員能無後顧之憂地大膽挑戰、冒險、實驗，創造出更多不同世代的聲音，激發不同領域的碰撞，並創造出獨具風格的作品。

身兼長弓舞蹈劇場藝術總監的丞舞製作團隊資深舞者張堅志是這項計畫推出的新興編舞家。張堅志表示，將自己的身體記憶整理出對於東、西方肢體語彙的認知與感受，透過東方嚴謹的國劇技巧訓練，融入現代舞的流暢與多變的身體運用方式，推出全新舞作「岔」。

創作理念源於經典的京劇傳統武戲「三岔口」，舞台上僅一桌一椅，沒有對話和唱段，東方式的默劇表演，加以當代的創作手法，去掉戲劇性與故事性，保留彼此知道存在卻看不見的關係，作為這次創作概念的靈感方向與主軸，此作品參與西班牙MASDANZA國際編舞大賽榮獲金獎殊榮。

義大利「Interplay國際當代舞蹈節」為知名音樂舞蹈藝術節，今年邁入第22屆，自5月21日起至6月10日在杜林舉辦，由「杜林市馬賽克舞蹈文化協會」藝術總監卡索拉蒂策劃，共邀請29個藝術團隊與32場演出。日本跨域編舞家梅田宏明、法國圖爾國家編舞中心藝術總監李布隆（Thomas Lebrun）及旅德編舞家孫尚綺等曾受邀。

另外，2014年起舉辦的「2022 CROSS藝術節」目的在創造當代表演藝術交流與培訓的跨域平台，在城市和森林之間為表演與自然共生的獨特藝術節。

為以行動表示支持，駐義大利代表李新穎與駐義大利代表處文化組長鄧美容8日到現場觀賞丞舞製作團隊演出。

李新穎表示，演出不僅標誌了台灣表演藝術融合原生文化與東西方跨域創作的豐厚能量，也為台義舞蹈文化交流帶來新的火花。未來代表處文化組會持續促成更多台灣優秀的創作者及精彩作品到義大利演出與展示。（編輯：郭中翰）1110610

丞舞製作團隊舞者林則安（黑衣）與曾祥甫（白衣）「岔」於8日在義大利杜林演出後接受觀眾好評，熱烈掌聲長達數分鐘，藝術專業人士也表示希望未來能看到更多台灣團隊至義大利演出。（駐義大利代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年6月10日