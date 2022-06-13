顏擇雅解開余英時密碼 別讓中共站上道德制高點

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出版人、專欄作家顏擇雅接受中央社Podcast節目「文化普拉斯」專訪，分析編纂「余英時評政治現實」一書的緣起與心得，暢談余英時的精闢論點與思想脈絡，節目13日正式上線。 中央社記者張皓安攝 111年6月13日

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）中國對台灣的威脅從來都在，出版人、專欄作家顏擇雅表示，中共最厲害的武器不是飛彈，而是14億人口，她引用已故歷史學者余英時生前的話表示，「千萬別讓中共站上道德的制高點」。

顏擇雅主編「余英時評政治現實」一書，將余英時數十年來散落在海內外各地報章雜誌的政治評論文章集結成書，近期出版。顏擇雅接受中央社Podcast節目「文化普拉斯」專訪，分析編纂此書的緣起與心得，暢談余英時的精闢論點與思想脈絡，節目今天正式上線。

顏擇雅在節目中表示，如果要用一句話總結「余英時評政治現實」這本書，那就是余英時說的：「不要讓中共站上道德的制高點」，「這些年來中共對台灣與香港的最厲害武器，從來就不是飛彈、催淚彈、航空母艦、飛機，而是道德制高點，它煽動民族主義，無限擴大台獨或港獨的定義，都是為了站穩這個制高點」。

顏擇雅表示，對中共來說，14億人口是它的武器，台灣的言論自由也是它可利用的武器，這也是為何余英時總是苦口婆心希望台灣自己不要分裂，否則就等於奉送武器給中共。但余英時同時也要台灣人思考，中國14億人口在怎樣的狀況下會成為中共利器？怎樣又會成為台灣的武器？

顏擇雅說，余英時三番兩次強調，台灣要用民主、自由這些觀念對抗中共，而非強調民族主義，「余英時教我們要用普世價值來超越中國的民族主義，唯有普世價值可能站上那個制高點，如果只強調台灣自身的民族主義，是無法站上那個制高點」。

顏擇雅表示，「余英時評政治現實」一書分5個部分，除了序言「家天下、族天下、黨天下」與代結語「待從頭，收拾舊山河」之外，最前面放的是「最後見解」，收錄余英時在2018、2019、2020年各寫的3篇文章，再來是「六四之後」15篇文章，以及「六四之前」2篇文章。

顏擇雅說，之所以將「六四之後」放在「六四之前」，是因為余英時曾經說過，六四之前對中共的看法總是抱著「它也許沒有我想的那麼壞」，可是六四之後余英時完全改觀，對中共政權便持著冷眼旁觀的態度，「看你橫行到幾時」。

此外，「六四之前」收錄余英時1982年寫的「香港問題私議」，當時中國確定將收回香港主權，余英時發表這篇文章，如果對照看他其他對香港問題的評論才會有連續性；另一篇「中國人民是最好統治的人民」說了非常多關於知識人看中國現代史，值得收錄。（編輯：張雅淨）1110613

（圖取自facebook.com/YinKeWenXue）

書名：余英時評政治現實

作者：余英時

出版社：印刻

出版日期：2022/05/04