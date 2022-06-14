更多編輯台推薦新聞：
影片／張育成敲安 守備美技影片登MLB官方IG
運動

影片／張育成敲安 守備美技影片登MLB官方IG

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

李永得訪歐重大突破 首次台德兩國文化部長會談

2022/6/14 21:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北14日電）文化部長李永得今天在駐德代表謝志偉安排下，與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國聯邦國會進行會談。李永得表示，這是「台德文化交流的重要里程碑」。

文化部今晚發布新聞稿指出，雙方就台德文化交流及自由、民主、人權與轉型正義等議題進行交流，這也是台灣及德國兩國首次文化部長會談。

洛特於會談中特別提到，台灣身處在民主與對抗獨裁的最前線，在面對中國挑戰的艱辛困難局勢下，仍以極大勇氣及民主實力迎接，「台灣絕對有權力要求世界上各個民主夥伴一起團結為台灣加油」。

李永得也回應，台灣雖然面對獨裁專制霸權國家的處境，但在總統蔡英文領導下，台灣以不卑不亢、全力鞏固自由民主的價值，與全世界所有自由民主國家有更深刻的連結。

在會談中，雙方也就人權議題及轉型正義等進行討論，對於台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，洛特特別提到在科隆舉辦的同志遊行中，百萬人共同為台灣喝采的場景。

在俄羅斯侵略烏克蘭的議題上，兩位部長都對烏克蘭為自由、民主、人權及主體性等價值，不惜犧牲生命奮戰的精神，表達最崇高的敬意。

會談最後，洛特除了邀請台灣參加7月3日的科隆同志遊行，也邀請台灣參與柏林、慕尼黑影展等，希望用影像將台灣豐富、多元的文化內涵帶至德國，洛特說「期盼台德的交流合作可以加強」。（編輯：戴光育）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族