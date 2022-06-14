李永得訪歐重大突破 首次台德兩國文化部長會談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北14日電）文化部長李永得今天在駐德代表謝志偉安排下，與德國聯邦文化部長洛特（Claudia Roth）於德國聯邦國會進行會談。李永得表示，這是「台德文化交流的重要里程碑」。

文化部今晚發布新聞稿指出，雙方就台德文化交流及自由、民主、人權與轉型正義等議題進行交流，這也是台灣及德國兩國首次文化部長會談。

洛特於會談中特別提到，台灣身處在民主與對抗獨裁的最前線，在面對中國挑戰的艱辛困難局勢下，仍以極大勇氣及民主實力迎接，「台灣絕對有權力要求世界上各個民主夥伴一起團結為台灣加油」。

李永得也回應，台灣雖然面對獨裁專制霸權國家的處境，但在總統蔡英文領導下，台灣以不卑不亢、全力鞏固自由民主的價值，與全世界所有自由民主國家有更深刻的連結。

在會談中，雙方也就人權議題及轉型正義等進行討論，對於台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，洛特特別提到在科隆舉辦的同志遊行中，百萬人共同為台灣喝采的場景。

在俄羅斯侵略烏克蘭的議題上，兩位部長都對烏克蘭為自由、民主、人權及主體性等價值，不惜犧牲生命奮戰的精神，表達最崇高的敬意。

會談最後，洛特除了邀請台灣參加7月3日的科隆同志遊行，也邀請台灣參與柏林、慕尼黑影展等，希望用影像將台灣豐富、多元的文化內涵帶至德國，洛特說「期盼台德的交流合作可以加強」。（編輯：戴光育）1110614