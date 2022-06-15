書寫狂言賽博格 野村萬齋努力尋找日本人的樣子

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日本知名傳統表演藝術家野村萬齋近期主張，應將「狂言」等傳統藝術視為一種教養，從生活中找回日本人應該有的樣子。（中央社檔案照片）

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（中央社記者邱祖胤台北15日電）演活「陰陽師」、指導奧運花式滑冰選手羽生結弦，日本知名傳統表演藝術家野村萬齋近期主張，應將「狂言」等傳統藝術視為一種教養，從生活中找回日本人應該有的樣子。

野村萬齋近期書寫「狂言賽博格」一書，以個人經驗分析「狂言」藝術的種種細節，包括狂言與「身體」、狂言與「感覺」、狂言與「性質」、狂言與「未來」， 並藉由這項傳統藝術的技術與心法，探討人類身心靈應有的狀態。

野村萬齋在序中表示，他在2000年曾受邀參加日本文部省中央教育審議會，當時探討的主題是「教養」，他重新審視這個議題，並認為教養就是「人類為了生存所具備的機能」。

野村萬齋用現在電腦來比喻，「狂言」的習藝就是程式設計的過程，「不管孩子心中怎麼想，將狂言師（指「狂言」的演出者）必須具備的機能大量地植入他的身體，這一點非常重要。這項過程中並不存在什麼個性。身為程式設計師的師父只會要求弟子一而再、再而三地模仿，以免出現『錯誤訊息』。」

野村萬齋本名野村武司，1966年生於日本東京，畢業於東京藝術大學音樂學部邦樂科，主修能樂。他師承「人間國寶」祖父六世野村萬藏與父親二世野村萬作，3歲就登台演出，之後成功挑戰諸多經典，備受矚目，19歲更參與電影大師黑澤明執導的電影「亂」，長久以來活躍於傳統、現代、電視、電影等舞台。

2001年野村萬齋參與電影「陰陽師」演出，演活安倍晴明一角，聲名大噪，之後曾挑戰宮崎駿動畫電影「風起」聲音演出，以及協助電影「正宗哥吉拉」技術演出，甚至受超人氣花式滑冰選手羽生結弦邀請為其指導動作，均造成話題。

野村萬齋表示，就像黑澤明一直將「能樂」等日本傳統藝術視為一種教養，作品特別能貼近人心，「如果我們能夠憑藉這樣的教養抬頭挺胸，將日本的文化及戲劇展現出來，那麼這樣的教養就具備恆常的普遍性」。

野村萬齋提到，近來常聽人說「日本人就應該要有日本人的樣子」，「這句話指的絕非右翼的概念，而是我們應該從更根本的地方，讓所具備日本傳統文化這份教養充分發揮功用，並以身為日本人為傲」。（編輯：張雅淨）1110615

（圖取自facebook.com/JiaoliuxiehuiTPEculture）

書名：狂言賽博格

作者：野村萬齋

譯者：沈亮慧

出版社：這邊出版

出版日期：2022/06/01