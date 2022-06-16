台灣燈會新住民作品「脈動」 獲義大利設計獎銅獎

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2022台灣燈會在高雄，其中，新住民主題作品「脈動」以忽快忽慢、忽明忽暗光線，表現初來乍到的激動心跳，獲義大利設計大獎A' Design Award & Competition銅獎肯定。（MisoSoupDesign提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）2022台灣燈會再有作品斬獲國際獎項。新住民主題作品「脈動」以忽快忽慢、忽明忽暗光線，表現初來乍到的激動心跳，獲義大利設計大獎A' Design Award & Competition銅獎肯定。

2022台灣燈會在高雄有多項作品獲美國謬思設計獎（MUSE Design Awards）等多項國際獎項殊榮。有著「設計界的奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎A' Design Award & Competition日前公佈2021-2022設計獎競賽成果，由日本籍長友大輔與詹明旎組成團隊MisoSoupDesign創作的新住民主題作品「脈動」榮獲銅獎肯定。

台灣燈會總策畫、高雄市副市長史哲今天透過新聞稿表示，這屆燈會翻轉城市，以創新思考突破過往燈會形式。台灣融括多元文化，自古以來就陸續有移民遷居，如今高雄有超過6萬新住民人口，燈會新住民主題燈光作品展現台灣所蘊涵的新住民藝術家創作能量在國際上大放異彩，呈現出台灣多元族群共好的美學意象。

藝術家長友大輔與詹明旎表示，來到新的國度，不管是從語言、文化、風俗、人文，所有習以為常的日常都是一場全新冒險，因此需要擁有比平常人更勇敢的信念、更激昂的心情，包容也學習與原來自己國家不同的風俗民情。

長友大輔與詹明旎指出，作品「脈動」是以自身經歷作為發想，融合環境空間結構與聲光效果，輕盈緩慢飄舞在衛武營園區草地上，光線忽快忽慢、忽明忽暗，就像初來乍到、對未來旅程感到激動的心臟跳動，期待與這片土地和居民共榮共生。

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參與策展的高雄市立美術館指出，義大利國際設計大獎A' Design Award是全球最具指標性與影響力的設計大賽之一，評選範圍包含建築、空間、平面、家具、服裝、產品以及藝術等多達100個類別，由各領域的專業人士組成具有國際影響力的評審團精心評選出每年最具代表性設計作品。

高市府資料指出，台灣燈會已有整體規劃、愛河灣主燈—光啟愛河灣、千手光劍：機械手臂光之展演、聚光台灣．虎星高照—無人機展演、船愛—虛實光影歌仔音樂劇、愛河智慧燈光控制系統改造、聚膠行動輕軌列車—微光流動等作品獲得美國謬思設計多個獎項肯定。（編輯：謝雅竹）1110616

藝術家長友大輔與詹明旎的作品「脈動」融合環境空間結構與聲光效果，輕盈緩慢飄舞在衛武營園區草地上，光線忽快忽慢、忽明忽暗。（MisoSoupDesign提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月16日