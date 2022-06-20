香港故宮、M+博物館開箱 藝遊西九文化區

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（中央社記者王寶兒台北20日電）COVID-19疫情影響跨國旅行，香港M+視覺文化博物館去年開幕，香港故宮文化博物館7月也將登場。香港旅遊發展局今天透過視訊導覽，「開箱」2大場館，邀海外民眾疫後遊覽香港。

香港旅遊發展局今天下午以「藝聚香港」為主題，線上導覽媒體一覽西九文化區藝文景點。西九文化區位於維多利亞港海濱，首批主要文化設施包含藝術展亭、戲曲中心、自由空間、藝術公園和M+視覺文化博物館，即將開幕的香港故宮文化博物館也是外界關注重點。

香港故宮文化博物館位於西九文化區西端，建築設計受北京紫禁城建築群啟發，基調為典雅的米金色，展廳入口採用如紫禁城的朱紅色外牆為點綴。香港故宮開幕後也將展示來自北京故宮博物院的文物，多數展品首次赴香港展出。

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而去年開幕的M+視覺文化博物館，同樣於亞洲藝文圈備受矚目。館藏致力於收藏與展示20及21世紀的視覺文化、藝術、設計等作品，連面向維多利亞港的65米高巨型LED幕牆，也屬M+視覺文化博物館的展場形式之一。

香港旅遊發展局表示，西九龍也是眾多香港傳統工藝的發源地，擁有許多隱藏於巷弄裡的在地百年老店，包含化身為精品文藝酒店的老式酒家建築東南樓、翻轉繡花鞋為時髦單品的先達商店，還有位於佐敦的少見手工雕刻麻將店「標記蔴雀」等。（編輯：張雅淨）1110620