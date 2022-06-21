湧言會包場葉石濤紀錄片 盼民眾了解台灣文學脈絡

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（中央社記者郭建伸台北21日電）紀錄片「台灣男子葉石濤」日前在全台上映，民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵等湧言會成員今天宣布，將從南到北舉行8到10場的紀錄片電影包場，盼民眾透過紀錄片更明白台灣文學脈絡和葉石濤。

王定宇、趙天麟、林楚茵今天偕紀錄片監製林靖傑，與台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文與張志豪、新竹市議員李妍慧，以及多名議員參選人舉行「湧敢相挺全台串連」記者會。

林靖傑表示，很多人告訴他，導演不要跟政治人物站太近，怕被貼標籤，但葉石濤是台灣偉大的文學家，這一部紀錄片也超越任何政黨，歡迎不同政黨色彩的民眾支持這部片。

林靖傑表示，葉石濤是台灣重要作家，這部片在台文圈的學者及學生頗受好評，但多數民眾不了解，紀錄片尚未觸及到一般民眾，期待透過電影包場活動將紀錄片介紹給全台灣民眾。

王定宇表示，葉石濤在台南出生成長，曾在台南工學院工作並在許多學校教書，直到1951年被保密局逮捕並受到白色恐怖迫害；藝術創作與文學作品可深刻和自己生長的對話，透過這部紀錄片可快速簡單進入葉石濤的世界。

最近電影「捍衛戰士2」熱映，王定宇也打趣表示，民眾觀賞葉石濤的紀錄片，「阿濤哥比阿湯哥（湯姆克魯斯）沒輸」。

趙天麟表示，這部片不僅紀錄葉石濤，也紀錄時代，期盼透過湧言會全台包場拋磚引玉，呼籲民眾進戲院看電影支持。

文壇尊稱「葉老」的葉石濤，是台灣文學界扛鼎的重要人物，與鍾肇政號稱「北鍾南葉」。紀錄片「台灣男子葉石濤」由許卉林執導，導演林靖傑擔任監製，片中邀請11位藝術家以不同藝術形式轉譯葉石濤的文學作品，已於17日上映。（編輯：郭無患）1110621