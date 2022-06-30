孫翠鳳扮田都元帥 為台北表演藝術中心淨台開箱

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台北表演藝術中心即將正式開幕，明華園戲劇總團首席編導陳勝國特別量身打造北藝中心「淨台開箱儀式」，30日由當家小生孫翠鳳（左）扮演戲曲之神田都元帥，率領眾仙為北藝中心獻祝福。中央社記者徐肇昌攝 111年6月30日

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）台北表演藝術中心將於7月正式開幕，由明華園總團大戲「東海鍾離」擔任開幕季首發，主角孫翠鳳今天彩排前特別巧扮成梨園祖師爺田都元帥，與五路財神一起為北藝中心淨台祝福。

「東海鍾離」是國家文藝獎劇作家陳勝國最具代表性的「八仙傳奇系列」作品最終章，由當家小生孫翠鳳主演，陳昭賢、陳昭婷、李郁真、陳子豪、晨翎、張閔鈞、柯進龍、吳米娜、姜琬宜等新生代演員聯合演出。

明華園總團保存了傳統戲院「淨台祈福儀式」的表演，彩排前孫翠鳳扮演田都元帥，拿出劍、掃帚與活鴨等唱出「三座劇場佔獨秀，豆腐米血貢丸優」、「巧思設計龍滾袖，全民全時全藝全球」，再加上五路財神分別秀出「北市劍潭有蓬萊」、「金山元寶手腕戴」、「瑪瑙水晶大廳排」、「觀眾滿座又滿台」與「五路財神齊送財」等吉祥話，為北藝中心淨台加持。

明華園總團團長陳勝福表示，明華園已經變成台灣各場館開箱達人，除了他們是台灣本土傳統藝術表演團隊之外，明華園舞台運用保留內台時期「機關變景」特效的概念，高規格的要求正好可以測試北藝中心的硬體設施。

北藝中心董事長劉若瑀表示，明華園是台灣之寶，歷年來不管是台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營還是台灣戲曲中心開幕，都是明華園打頭陣，「北藝中心一定要請明華園來開箱」。

「東海鍾離」取材自民間蓬萊八仙中東漢大將鍾離權成仙的故事，明華園首席編導陳勝國表示，傳說中鍾離權是由東華帝君贈青龍劍並傳授劍法，度化成為蓬萊第2位神仙，而東華帝君轉世成為呂洞賓，是蓬萊第5位神仙，這個有趣的傳說中成為「東海鍾離」中「是五是二君自選，師度徒來徒度師」發想起點。

陳勝國說，因為輪迴轉世，鍾離權與東華帝君師徒的角色互換，也許傳說中的故事，東華帝君不明白玉帝的安排，但在明華園的舞台上，東華帝君與鍾離權有了交集與衝突。

陳勝國說，這兩人面對問題做出的「選擇」會影響另一個人的未來，而「選擇」就是「東海鍾離」想要探討的主題，「成仙並不是一條平坦順遂的路，而是充滿劫數」。

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「東海鍾離」由明華園第三代陳昭賢接棒「製作人」，也與母親孫翠鳳共同飾演男主角「鍾離權」。除了孫翠鳳之外，台上的主要演員平均年齡不超過35歲，一半以上都是非家族成員的歌仔戲新世代生力軍，陳昭賢說，明華園希望為投入歌仔戲的年輕世代創造無限可能。

台北藝術中心開幕季明華園總團「東海鍾離」將於7月2日及7月3日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。（編輯：管中維）1110630

明華園戲劇總團首席編導陳勝國特別為台北表演藝術中心正式啟用營運量身打造了「淨台開箱儀式」，30日由當家小生孫翠鳳（中）扮演戲神田都元帥，為北藝中心送上祝福。中央社記者徐肇昌攝 111年6月30日

明華園戲劇總團年度新作「東海鍾離」將在台北表演藝術中心開幕季首演，團員們30日在彩排記者會演出精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年6月30日

明華園戲劇總團年度新作「東海鍾離」將在台北表演藝術中心開幕季首演，30日舉行彩排記者會，當家小生孫翠鳳（前右）、演員陳昭婷（左）率領團員演出精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年6月30日

台北表演藝術中心開幕季將登場，首檔演出邀請明華園戲劇總團帶來年度新作「東海鍾離」，30日舉辦彩排記者會，演員陳昭賢（中）等人演出精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年6月30日