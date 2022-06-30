孫翠鳳扮田都元帥 為台北表演藝術中心淨台開箱
（中央社記者趙靜瑜台北30日電）台北表演藝術中心將於7月正式開幕，由明華園總團大戲「東海鍾離」擔任開幕季首發，主角孫翠鳳今天彩排前特別巧扮成梨園祖師爺田都元帥，與五路財神一起為北藝中心淨台祝福。
「東海鍾離」是國家文藝獎劇作家陳勝國最具代表性的「八仙傳奇系列」作品最終章，由當家小生孫翠鳳主演，陳昭賢、陳昭婷、李郁真、陳子豪、晨翎、張閔鈞、柯進龍、吳米娜、姜琬宜等新生代演員聯合演出。
明華園總團保存了傳統戲院「淨台祈福儀式」的表演，彩排前孫翠鳳扮演田都元帥，拿出劍、掃帚與活鴨等唱出「三座劇場佔獨秀，豆腐米血貢丸優」、「巧思設計龍滾袖，全民全時全藝全球」，再加上五路財神分別秀出「北市劍潭有蓬萊」、「金山元寶手腕戴」、「瑪瑙水晶大廳排」、「觀眾滿座又滿台」與「五路財神齊送財」等吉祥話，為北藝中心淨台加持。
明華園總團團長陳勝福表示，明華園已經變成台灣各場館開箱達人，除了他們是台灣本土傳統藝術表演團隊之外，明華園舞台運用保留內台時期「機關變景」特效的概念，高規格的要求正好可以測試北藝中心的硬體設施。
北藝中心董事長劉若瑀表示，明華園是台灣之寶，歷年來不管是台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營還是台灣戲曲中心開幕，都是明華園打頭陣，「北藝中心一定要請明華園來開箱」。
「東海鍾離」取材自民間蓬萊八仙中東漢大將鍾離權成仙的故事，明華園首席編導陳勝國表示，傳說中鍾離權是由東華帝君贈青龍劍並傳授劍法，度化成為蓬萊第2位神仙，而東華帝君轉世成為呂洞賓，是蓬萊第5位神仙，這個有趣的傳說中成為「東海鍾離」中「是五是二君自選，師度徒來徒度師」發想起點。
陳勝國說，因為輪迴轉世，鍾離權與東華帝君師徒的角色互換，也許傳說中的故事，東華帝君不明白玉帝的安排，但在明華園的舞台上，東華帝君與鍾離權有了交集與衝突。
陳勝國說，這兩人面對問題做出的「選擇」會影響另一個人的未來，而「選擇」就是「東海鍾離」想要探討的主題，「成仙並不是一條平坦順遂的路，而是充滿劫數」。
「東海鍾離」由明華園第三代陳昭賢接棒「製作人」，也與母親孫翠鳳共同飾演男主角「鍾離權」。除了孫翠鳳之外，台上的主要演員平均年齡不超過35歲，一半以上都是非家族成員的歌仔戲新世代生力軍，陳昭賢說，明華園希望為投入歌仔戲的年輕世代創造無限可能。
台北藝術中心開幕季明華園總團「東海鍾離」將於7月2日及7月3日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。（編輯：管中維）1110630
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