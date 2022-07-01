為愛犀利解答13年 許常德初戀沒開口告白

（中央社記者張若瑤台北1日電）音樂人許常德擅寫情歌，部落格時代有網友寫信諮詢心事，他以犀利淺白用字1天1信為愛解答13年。被視為兩性專家，他透露初戀其實沒敢開口告白。許常德錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享為愛做過最浪漫的事。

「很多人誤以為寫情歌就懂愛情。」當做出膾炙人口歌曲如陳奕迅「婚禮的祝福」、蘇慧倫「鴨子」以及庾澄慶「愛到底」的許常德開始寫部落格，不少網友私訊自己在感情中所面臨的疑難雜症給他，希望能獲得解答或救贖。

問題來得洶湧急迫，通常第一行字就讓許常德心驚膽跳，如「孩子和我長期被先生打」、「我可能會想不開」，不忍心拒絕這些陷入迷惘的人，許常德從回覆第一則訊息開始，就1天1信為愛解答超過13年。

在看似理性的專家角色下，包裹著一顆感性的心，許常德嘴裡說「浪漫是可笑愚蠢的」，但在真實人生中，他卻是若心動便會默默「守候等待」的類型，好比讓他驚覺愛滋味的「初戀」。

在唸世新三專（1997年改名為世新大學）的最後一學期，許常德的目光都環繞在同班的一位女孩身上，每天學校下課後，他不自覺地會在女孩租屋處樓下佇足，「她家門口對面有根電線桿，旁邊是很大的綠色垃圾筒，我就躲在後面」。

整整一學期的等待，許常德只為看著女孩回家打開門，再走上樓點亮窗邊的燈，「光一亮我就離開」。胸口的悸動強烈，遠遠注視似難撫平思念的亂流，許常德忍不住撥了幾通無聲電話，「以前公共電話是投幣式的，打通後要按鈕，錢掉下去才能對話，我為了要貪圖聽她說：『喂，你是誰？』，會在她開口後把電話掛掉。」

有陣子，兩人在社團中被分配到同組別，常常一起開會討論活動事宜，女孩某天在許常德房門口留下一份夾著紙條的早餐，上面寫著：「不知道你在不在，所以留給你。」縱使內心喜悅激動，許常德仍無法鼓起勇氣戳破男女關係的最後一道薄膜。

「班上有位比我條件好很多的男同學放話要追她，我告白輸的機會很大，讓自己心碎，然後呢？」一學期的忐忑，讓許常德體驗「原來這是愛情」，他不後悔在畢業前沒開口向女孩說真心話，「就算告白成功，結果1個月後吵架，那我更不會覺得交往有什麼了不起」。

許常德認為，付出是一種幸福，期待回報的人往往都活在地獄裡，「期待是分分秒秒在增加強度的，你不一定會得到，就算得到也不一定滿足，甚至希望再有更多，我幹嘛變成那種人？」

尤其出社會後被信任的人背叛，許常德更是學會「認賠」的藝術。在唱片業繁花似錦的2000年，有位歌手好友沒錢給5歲孩子繳學費，許常德想辦法促成幾場巡迴演唱會，收下百萬元頭期款後，馬上轉交給好友，沒想到那位歌手卻拿了錢轉頭接別人的場，許常德當下只好自掏腰包賠7位數違約金。

「我連吵都不想吵，希望煩的事1秒消失，一直糾結著，要付出的代價更大，最好的方法是第一時間認賠。」因為清楚自己很怕痛，所以遇到挫折與打擊，許常德會立刻跳開，「深陷痛苦中的人，以為自己勇敢堅強，事實上是在養大痛苦」。

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許常德提倡「廢除婚姻制度」，是因為整個社會出現了哪兩個狀況？而當伴侶嘮叨不停，情緒總處於爆炸邊緣，不溝通竟是最好的方式？對於一個有家室的男人，「陽痿是好處多於壞處的病」，真的嗎？這些內容將在1日「空中小客廳」分之一（https://reurl.cc/DyrkpQ）、之二（https://reurl.cc/2ZRGA9）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/Ycogr1mcIJk）、之二（https://youtu.be/ewovA4rs3WQ）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，第4集於2日上架。（編輯：陳政偉）1110701