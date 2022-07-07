迪化207博物館8/31熄燈 龍應台文化基金會接手

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）透過活化歷史建築成立的「迪化207博物館」是台北市首座私人博物館，不過營運5年後，由於創辦人有意退休，迪化207博物館即將在8月31日熄燈，轉由龍應台文化基金會承租經營。

迪化207博物館位於歷史建築迪化街一段207號店屋（原廣和堂藥舖），由台積電前法務長陳國慈買下店址後，在2017年創立，是「博物館法」上路後首座自然人創立的私立博物館，也是台北市第1座私人博物館。

不過，5月底，迪化207博物館宣布將結束營業，推出最後一檔特展「老宅。曾經－台灣百年民宅之美」與同名專書。

陳國慈當時在開展記者會上表示，活化老房子是她20年來的使命，在各界支持下，她促成了台北故事館、撫臺街洋樓及迪化207博物館的重生，她也從中得到了無法比擬的歡樂。

然而，陳國慈說，隨著年齡漸長及家人都在香港，往後她在台灣居住的時間將大量減少，無法親自繼續監督及參與博物館的營運，考慮許久後，心裡雖然充滿不捨，仍決定在8月31日正式退休。

陳國慈指出，「老宅。曾經」是博物館開館以來籌備最久的展覽，花了2年的時間田野調查、請益多名教授，呈現50間台灣百年民宅之美，期望藉此促使大家更加珍惜台灣的老房子。

迪化207博物館表示，此次謝幕特展為免費參觀，展期至8月31日，7月31日有陳國慈親自主講的講座，歡迎民眾踴躍參與。

迪化207博物館指出，活化老房子像是一場接力賽，謝龍應台文化基金會將接手承租經營這棟歷史建築，期許基金會能以另一種面貌持續推廣文化和教育。龍應台文化基金會則低調表示，正在規畫未來營運方向。（編輯：李亨山）1110707