說唱國寶楊秀卿告別式 李永得代總統頒贈褒揚令

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重要傳統表演藝術「說唱」保存者楊秀卿辭世，家屬13日上午在基隆市立殯儀館懷恩廳舉行告別式，文化部長李永得（前右）代表總統蔡英文頒贈褒揚令，感謝楊秀卿一生對台灣文化的貢獻，由楊秀卿次子楊欽（前左）代表受贈。中央社記者王朝鈺攝 111年7月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）表演藝術「說唱」保存者楊秀卿辭世，享壽89歲，家屬今天在基隆市舉行告別式，文化部長李永得出席，代表總統蔡英文頒贈褒揚令，感謝楊秀卿一生對台灣文化的貢獻。

告別式上午在基隆市立殯儀館懷恩廳舉行，會場背板選用楊秀卿戴上墨鏡穿著旗袍，在舞台上手持月琴開朗笑容，包含李永得、無任所大使林佳龍等人出席，司儀宣讀完褒揚令內容後，由李永得代總統蔡英文頒贈褒揚令給楊秀卿次子楊欽。

李永得在告別式前接受媒體聯訪表示，楊秀卿老師大家都稱呼「阿嬤」，她一生對台灣的台語唸歌有很大貢獻，今天代表總統蔡英文前來頒發褒揚令，感謝她一生對台灣文化的貢獻。

李永得說，以台語來唸歌是台灣相當特別的藝術，楊秀卿將這門藝術創作成台灣的Rap，台灣很多年輕音樂家很欣賞也很愛學習這門藝術，文化部會收錄過她過去在電台和各地表演的作品並數位化，提供年輕人學習，也會舉辦音樂會紀念楊秀卿，傳揚楊秀卿的唸歌藝術。

林佳龍接受媒體聯訪也表示，楊秀卿是台灣唸歌文化的國寶，自己在過去這10幾年能夠跟她親近、學習，非常敬佩她的奮鬥精神；唸歌是唸出台灣的故事，也歌唱台灣的聲音，楊秀卿從小非常困苦，她透過聲音吟唱影響非常多的年輕人，這種無形文化資產一定要好好保存再發揚。

林佳龍說，楊秀卿過去的創作應該以國家力量保存，整理過後一代接一代讓唸歌文化傳承下去，「這是最美、最打動人心的聲音」。

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文化部發布新聞稿表示，楊秀卿自幼因眼疾緣故，為謀生而學習說唱表演，迄今逾70年，2009年經文建會（今文化部）認定為重要傳統表演藝術「說唱」保存者（俗稱人間國寶），2021年獲頒第40屆行政院文化獎。

楊秀卿自1983年開始傳授學生「唸歌」技藝，2009年起配合文化部進行師徒制的說唱傳習計畫至今，2010年成立「楊秀卿說唱藝術團」，懷抱對傳統藝術的保存與傳承使命，積極推展傳藝工作並時常公開說唱表演，傳藝工作無一刻停歇。（編輯：陳仁華）1110713