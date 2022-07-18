北流執行長呂聖斐健康因素請辭 董事長黃韻玲暫代

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北流行音樂中心今天宣布，執行長呂聖斐健康因素請辭今天起生效，後續考量北流各部門運作及協作已上軌道，將先由董事長黃韻玲暫代執行長一職，同時尋覓適任人選。

台北流行音樂中心今天發布新聞稿表示，呂聖斐自2020年10月受董事長黃韻玲所託，接下北流執行長一職，期間致力於表演廳及文化館穩定營運，並積極推動產業區招商開拓，在產官學跨單位協作與溝通上盡心盡力，透過自身專業，在產業連結、人才培育上貢獻所能。

北流指出，呂聖斐對同仁亦師亦友，帶領內部執行業務宗旨，且不忘鼓勵同仁尋找自我價值，將北流打造成音樂人的交流平台，讓北流不只是場館，更是背負協助台灣流行音樂產業發光發熱使命的重鎮，感謝呂聖斐近兩年貢獻，給予最誠摯祝福。

至於接任人選，北流表示，考量各部門運作及協作皆已步上軌道，後續將先由黃韻玲暫代執行長一職，同時多方尋覓適任人選。

市府官員透露，呂聖斐在7月初健康檢查時發現身體狀況不佳，緊急向黃韻玲提辭呈，短時間內將專心休息靜養，康復後有望重回北流協助運作。（編輯：陳仁華）1110718