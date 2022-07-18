黃文擇紀念展閉幕 數百戲迷員工齊聚含淚道別

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「咱 江湖再見」黃文擇紀念展閉幕活動搬出野台戲台，並出動9名操偶師，帶了20尊戲偶到現場。操偶師在戲台後方揮汗如雨，要將最好的表演呈現給觀眾。（霹靂國際多媒體提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）霹靂布袋戲靈魂人物黃文擇紀念展17日落幕，前一晚舉行閉幕活動，在戶外搭起野台戲台，出動20尊戲偶、9名操偶師演出，吸引逾4百名戲迷參與，汗水淚水中道別「八音才子」。

霹靂國際多媒體前副董事長黃文擇6月中旬病逝，享壽66歲。他的紀念展「咱 江湖再見」6日起在國家電影及視聽文化中心展出兩週，最後一個週末更湧入近2千參觀人次，還有民眾扮成劇中人物共襄盛舉。

在閉幕活動中也邀戲迷上台分享觀展心得，談到黃文擇的聲音如何陪伴他們走過30多年回憶，許多人都忍不住哽咽；霹靂知名歌手風采輪、賴富正、自從、蔡佳瑩也以LiveShow形式，表演「你的名我的命」、「夢醒江湖」等經典歌曲致敬大師。

而黃文擇的妹妹黃鳳儀、長子黃滙峰、長女黃政齊及資深操偶師丁振清、丁奎協，也到場講述跟黃文擇相處的過往，氣氛歡樂又笑中帶淚。丁振清表示，民國74年進入戲班就認識黃文擇，自己中途離開創業時，曾遭遇資金周轉不靈，黃文擇竟二話不說、拔刀相助，讓他感激至今難以忘懷。

黃文擇的兒女黃滙峰、黃政齊也提及父親曾提醒他們，藝術創作之路辛苦又孤單，有今天的黃文擇都是因為戲迷的支持，也因為有大家的支持，布袋戲文化才能繼續傳承下去。

兩人感性轉述父親的話，「很多人說黃文擇陪伴他們走過30年的歲月，但同樣的，有戲迷的喜愛，黃文擇才能走到今天，是戲迷陪伴他這30、40年，才有今天的黃文擇、黃強華及整個霹靂。」

活動尾聲公開播映「咱 江湖再見」黃文擇紀念影片，並搬出野台戲台，出動9名操偶師，帶了20尊戲偶到現場，更搭配過去廟口表演時常用的乾冰、噴火等特效演出。

全程20多分鐘的現場表演，帶觀眾重新回味廟口看戲的記憶，讓小朋友也看得目瞪口呆，最後現場觀眾在影視聽中心戶外大合唱「中原不敗」，共同合影留念，場面溫馨感人。（編輯：陳仁華）1110718