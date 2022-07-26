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首屆嘉義國樂節 結合故宮南院跨界演出

2022/7/26 16:11（7/26 16:21 更新）
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2022嘉義國樂節8月登場，主辦單位嘉義民族管弦樂團26日在嘉義縣府舉辦開幕記者會，由嘉縣長青國樂團帶來樂曲「花好月圓」，搶先為國樂節開場。中央社記者蔡智明攝 111年7月26日
2022嘉義國樂節8月登場，主辦單位嘉義民族管弦樂團26日在嘉義縣府舉辦開幕記者會，由嘉縣長青國樂團帶來樂曲「花好月圓」，搶先為國樂節開場。中央社記者蔡智明攝 111年7月26日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）首屆嘉義國樂節8月登場，將在故宮南院與嘉義縣表演藝術中心舉辦9場音樂展演，並跨界結合無人機表演、工作坊與市集活動，營造適合全家老小參與的音樂節活動。

2022嘉義國樂節在8月登場，主辦單位嘉義民族管弦樂團今天上午在嘉義縣府舉辦開幕記者會，由嘉縣長青國樂團帶來樂曲「花好月圓」，搶先為國樂節開場。

嘉義民族管弦樂團團長呂翼雲接受中央社記者訪問表示，首屆國樂節就要給人深刻的印象，因此結合故宮南院與嘉義縣表演藝術中心展演活動，搭配9場國樂表演，跨出只有音樂演出的界限，營造適合全家老小參與的活動。

呂翼雲說，8月6日台灣竹樂團與8月27日當代藝林樂集在故宮南院戶外演出後，接續的就是無人機的表演；另外，9月3日、4日在表演藝術中心新竹青年國樂團、嘉義民族管弦樂團表演前後，還安排了國樂大師講座、旗袍體驗、木工、版畫及盆器製作。

嘉義縣長翁章梁今天也參與開幕記者會，接受媒體聯訪表示，嘉義的國中小也有很多國樂團，在全國性比賽的表現都很優秀，透過國樂節可更加茁壯嘉義的國樂能量。

呂翼雲表示，詳細節目內容及表演時間地點，請上2022嘉義國樂節粉絲專頁https://www.facebook.com/ChiayiTraditionalMusicFestival查詢。（編輯：謝雅竹）1110726

2022嘉義國樂節8月登場，主辦單位26日在嘉義縣府舉辦開幕記者會表示，首屆國樂節就要給人深刻的印象，因此結合故宮南院與表演藝術中心展演活動，跨出只有音樂演出的界限，營造適合全家老小參與的活動。中央社記者蔡智明攝 111年7月26日
2022嘉義國樂節8月登場，主辦單位26日在嘉義縣府舉辦開幕記者會表示，首屆國樂節就要給人深刻的印象，因此結合故宮南院與表演藝術中心展演活動，跨出只有音樂演出的界限，營造適合全家老小參與的活動。中央社記者蔡智明攝 111年7月26日
2022嘉義國樂節在8月登場，嘉義民族管弦樂團團長呂翼雲（右）與故宮南院處長彭子程（左）26日指出，國樂節將跨界合作，帶給民眾新奇感受。中央社記者蔡智明攝 111年7月26日
2022嘉義國樂節在8月登場，嘉義民族管弦樂團團長呂翼雲（右）與故宮南院處長彭子程（左）26日指出，國樂節將跨界合作，帶給民眾新奇感受。中央社記者蔡智明攝 111年7月26日
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