感念曾借畫室 陳景容贈屏大總價值5千萬畫作

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）台灣國寶畫家陳景容感念屏東師專（現為屏東大學）曾借畫室，大方捐出逾40幅、共價值超過5000萬元的畫作給屏東大學，是建校以來最大筆藝術捐贈，為校園藝術典藏開啟新頁。

屏東大學發布新聞稿表示，今天下午在屏師校區藝文中心，舉辦「陳景容美術館」開幕儀式，陳景容捐贈給屏東大學共價值新台幣5000萬元的珍貴作品，也是建校以來最大筆的藝術捐贈。首批捐贈作品創作媒材包含油畫、水彩、木板畫、銅版畫、石版畫、陶瓷版畫、粉彩、炭筆畫、濕壁畫等多元媒材創作，達40多幅。

談起與屏東淵源，陳景容表示，65年前在鳳山陸軍官校接受預官訓練時，為持續精進創作技巧，週末都搭火車來到當時的屏東師專，向美勞組老師池振周借用美術系教室，進行石膏像素描練習。

陳景容說，當時有時會到屏東中山公園寫生，加上屏東籍畫家何文杞是他美術系室友，以版畫創作聞名的陳國展也是他同門學弟，因此經常來屏東作畫，甚至到原鄉部落走訪，對於屏東留下深刻而美好的印象，如今重新踏進屏大校園，昔日回憶滿滿。

屏東大學校長古源光說，多年推動終於成立藝文中心，在8年任期卸任前，總算能成立陳景容美術館，為畢生投入藝術創作的大師永久典藏作品，同時也讓視藝系同學及更多藝術新秀，能有就近欣賞並向大師學習機會。

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屏東大學指出，高齡89歲的陳景容被讚譽為「心繫台灣的本土畫家」，他的作品也屢獲中華民國畫學會金爵獎、吳三連文藝獎、法國春季沙龍油畫獎、法國藝術家沙龍榮譽獎、文建會文馨獎等。個展及聯展不計其數，曾獲邀參加「法國大師與新秀展」、巴黎羅浮宮「國家美術協會聯展」等。

陳景容也是法國藝術家獨立沙龍會員，更是台灣少數同時專精濕壁畫、馬賽克嵌畫、油畫、水彩、素描、版畫等，多種媒材的藝術家，也是國內唯一以古羅馬技法，製作馬賽克鑲嵌畫的大師，更是最早引進繪畫正統修復觀念的專家。（編輯：謝雅竹）1110727