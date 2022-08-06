台灣文學改編影視蔚為潮流 文學基地辦特展

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）台劇急起直追，民眾追劇多了新選擇，台灣文學基地近期特別推出「浪花台流：文學改編影視特展」，介紹近5年文學改編劇的現況，今天舉行開幕記者會。

根據台灣文學館發布新聞稿，「浪花台流：文學改編影視特展」呈現台灣文學作品影視化的過程，包含「村裡來了個暴走女外科」分鏡圖、「台北歌手」美術設計手稿、電影「月老」戲服等多件道具，並搶先預告來年的文學改編劇。

台文館館長蘇碩斌致詞時表示，奧斯卡得獎片中有55%是文學改編作品，金馬獎則不到20%，就國際趨勢來看，台灣是低度發展的影視改編國家，期待未來能有更多文學作品改成影視作品。

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導演王小棣致詞時表示，影視工作者在改編作品時往往戰戰兢兢，全力爭取作家放手改編的立場，在原作「面目全非」的同時，編劇、導演都已吸收了文學作品中深厚的養分。有趣的是，展出現場呈現王小棣「誰說媽媽像月亮」劇本手稿，潦草字跡現形。

現場展出內容涵蓋小說、散文、報導文學、社群文章等IP素材，包括電視劇集「天橋上的魔術師」、「俗女養成記」、「斯卡羅」；電影則有故事原型來自網路平台Dcard的「我吃了那男孩一整年的早餐」。此外還有「返校」、「做工的人」等作品。（編輯：張芷瑄）1110806