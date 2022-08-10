台日美術交流展 116件作品展出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李亨山、實習記者郭姸妤台北10日電）第48屆台日美術交流展今天開展，共116件作品展出，展期從今天起至21日。台日美術協會理事長林吉裕表示，希望透過藝術傳播交流，讓台日友誼更加扎實。

台日美術交流展今天起在中正紀念堂1樓藝廊展出，其中包含10件日本前輩藝術家作品、26件日本當代藝術家作品及80件台灣藝術家作品，共116件作品參與。

台日美術協會發布新聞稿指出，今年展區有兩大部分，除了8月在台灣「中正紀念堂」舉行台日美術交流展外，9月將到日本「上野東京都美術館」展出35幅台灣藝術家作品。

林吉裕會後受訪表示，此次展覽共有60名藝術家，並邀請影響台灣藝術潮流的日本前輩藝術家，包含石川欽一郎、黑田重太郎、淺井忠等人，一同展現跨國創作與交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林吉裕指出，雖然受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但在台灣還是持續舉辦美術交流展，今年共有116件作品，希望未來能擴大展區，讓更多台日作品被看見。

公益財團法人日本台灣交流協會新聞文化部部長村嶋郁代致詞說，感謝協會48年來付出與貢獻，很高興看到日本和台灣畫家作品展出，COVID-19疫情持續當中，還是有很多藝術家堅持創作，記錄這個艱難時代。（編輯：李亨山）1110810