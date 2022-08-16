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迎接台灣設計展 傳統與新創品牌激盪新意

2022/8/16 12:04（8/16 12:11 更新）
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高雄市政府青年局16日在駁二舉行品牌聯名發布會，邀舊振南、光陽工業等傳統品牌與新創品牌、青年設計師合作，為10月將登場的台灣設計展暖身。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月16日
高雄市政府青年局16日在駁二舉行品牌聯名發布會，邀舊振南、光陽工業等傳統品牌與新創品牌、青年設計師合作，為10月將登場的台灣設計展暖身。中央社記者蔡孟妤攝 111年8月16日
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）舊振南、光陽工業等在地企業與新創品牌及青年設計師聯名合作，推出新產品、新包裝，希望藉由台灣文創力量，重新賦予經典品牌創新的精神與價值，激盪出不同火花。

2022台灣設計展將於10月在高雄登場，高雄市政府青年局今天在駁二召開品牌聯名發布會，邀傳統品牌與新創品牌、青年設計師合作，也為設計展暖身。

青年局表示，舊振南、聚和國際、光陽工業分別與滅火器樂園、壁畫藝術家紀人豪、新銳平面設計師TAKO BOOM及時裝設計師JUST IN XX周裕穎等聯名合作，推出新產品、新包裝，也賦予品牌新生命。

高雄市長陳其邁出席表示，傳統品牌與台灣新創結合，產生化學變化，也看到很多不可能變成可能，充滿了各類想像，這就是台灣文創的力量。未來還有住屋改造計畫、中都磚窯廠嘻哈派對、街舞等，讓老建物注入新潮流、新元素。

陳其邁指出，高雄近年對文創產業大力扶持，如青創基金、經發局相關基金等，市府會持續支持年輕人大膽實現夢想。

青年局表示，此次百年老店品牌舊振南與滅火器樂團將攜手聯名推出台灣設計展期間限定口味的「搖滾漢餅」，並交由紀人豪重新設計包裝，充分展現傳統與年輕文化的碰撞及融合。

此外，光陽工業進軍電動機車市場，也邀曾多次登上紐約時裝週的設計師周裕穎，以「永續時尚」為設計主軸，將製作機車產生的廢料回收再利用，設計成服裝、配飾。

聚和國際則是台灣知名的N次貼廠商，此次進軍寵物市場，將結合TAKO BOOM的創新創意，為旗下寵物用品推出令人耳目一新的視覺包裝設計，讓企業形象再升級。（編輯：張雅淨）1110816

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