瑞士藝術家斯特里個展 邀觀眾定義畫中人

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（中央社記者王寶兒台北22日電）沒有五官、表情和情緒，一切由觀眾解讀感受畫中人物氛圍，瑞士藝術家斯特里亞洲首檔個展於台北登場，展出多幅等身大油畫及小幅畫作，筆下人物耐人尋味，邀民眾一窺畫中堂奧。

曼努埃爾．斯特里（Manuel Stehli）於1988年生於瑞士蘇黎世，2014年畢業於萊比錫視覺藝術學院，並曾於倫敦的坎伯韋爾藝術學院學習繪畫，現於柏林生活及工作。今年4月曾於蘇黎世美術館（Helmhaus）參與瑞士年輕藝術家群展Salon der Gegenwart。

斯特里此次登台的個展「彼／此」（in its place），透過多幅油彩繪畫呈現身體和空間的組合變化，他描繪表情模糊的人物躺臥、交談或互動的場景，但不透露人物或場景的時間、情緒與敘事細節，強調色彩關係與幾何圖形排列，為畫作更添神秘氣息。

斯特里透過個展自述表示，透過作畫的過程，「某種微妙和親密的感覺可能會浮現」，而他透過畫作所希望尋找的，就是在兩極之間的不確定性或張力。

佳士得中國區前業務拓展經理郭慊慊去年為斯特里策畫法國首檔展覽，她表示，斯特里作品裡描述的人和物，既是基於生活也始於想像，如同現代人每天面對的真實及虛擬生活，斯特里的作品反映現代人所面對的當下。

TAO ART創辦人Vicky Chen分享，斯特里個展是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸好轉下，TAO ART迎來的首名國際藝術家展覽，期待將他介紹給台灣的觀眾。

曼努埃爾．斯特里亞洲首展「彼／此」（in its place）即日起於TAO ART展出至10月8日。（編輯：管中維）1110822