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王楨棟「站在上天這一邊」 父親海南島戰火浮生錄

2022/8/25 12:57
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（中央社記者邱祖胤台北25日電）二戰期間不少台灣人被日本派去前線打仗，如歷經一場無法醒來的惡夢，作家王楨棟以父親在海南島的親身經歷，發展為長篇小說「站在上天這一邊」，近期出版。

根據九歌出版社新聞稿，王楨棟以父親被徵召到海南島作戰的回憶為主線，用虛實交織的小說手法，描繪二戰末期的台灣士兵羅廣奇，夾在戰爭和國籍的邊界，被人性的殘酷和溫暖拉扯，備受上天考驗的故事。

王楨棟於寫作期間考證許多文獻，並結合史實與文化，細膩刻劃台灣兵調派海南島的往事。面對戰火的殘暴、強權的高壓管理，台灣人展現生命如雜草般的韌性，以及受命運撥弄的悲歡離合。作者帶著讀者重返戰亂頻仍的年代，試圖審視及縫補心靈傷口。

「站在上天這一邊」描述二戰期間家住新竹的高中生羅廣奇，因日軍徵調作戰而被迫提早畢業，提前揮別人生種種夢想，腳步隨「軍伕之妻」的歌聲邁開，身上披掛著親友祈求平安歸來的「千人針」，踏上未可知的征途。

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主角被派前往海南島前線進行先遣探查，歷經軍隊血洗屠城，屢次因恐血症病發而身陷險境，終被敵方俘虜，期間雖然九死一生，卻與護士發生曖昧情愫、和軍醫下圍棋建立微妙關係，見證人性扭曲與光輝。戰爭結束之後，主角為了尋找與解救台灣同袍而重回海南島戰地，直面戰禍造成的生命缺口和自我認同的矛盾。

王楨棟新竹教育大學美勞教育研究所畢業，曾任國小教師，彰化縣美術學會總幹事，調色盤畫會會長、青峰藝術學會會長。文學作品曾獲教育部文藝創作獎，「站在上天這一邊」獲第10屆全球華文文學星雲獎長篇歷史小說參獎。（編輯：張雅淨）1110825

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