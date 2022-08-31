呂毅新編導「聽見」 帶觀眾感受故鄉與記憶

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影響．新劇場將呈現新作「城事記憶『聽見』」，透過劇場和音景的跨領域結合，口述和紀錄劇場策略，進行跨界實驗，帶領觀眾「聽見記憶」，9月3、4日將在台南新營文化中心演藝廳登場。（影響．新劇場提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年8月31日

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）從城市「音景」（Soundscape）發想，影響．新劇場藝術總監呂毅新帶來編導新作「聽見」，透過故鄉常民生活及記憶裡的聲音，加上劇場和音景跨域結合，帶觀眾「聽見記憶」。

影響．新劇場發布新聞資料表示，音景由聲音（Sound）及環境景觀（Landscape）所合成，具有時間、空間及傳遞文化與情感的特質。這次影響．新劇場團長暨藝術總監呂毅新擔任導演及編劇，邀請來自嘉義民雄的MCJJ、出身雲林台西的陳懷駿等演員一同演出。

呂毅新說，每個演員都帶來關於故鄉、記憶的故事；同時這也是一場實驗，「我們思考是否有一齣戲，可以用耳朵看、用眼睛聽？」

呂毅新說，在這個共融演出計畫中，分享關於聲音帶來的感受、透過聲音認識世界的樣子、形塑的畫面和記憶，思考「聽見」代表的意義，希望找尋一直在發生，卻被遺忘、忽略，以為聽不見或是假裝聽不見，正在等待發生的故事。

影響．新劇場的戲劇演出城事記憶「聽見」將於夏至藝術節中推出，9月3日及4日舉行，地點在台南新營文化中心演藝廳。（編輯：張芷瑄）1110831