台師大修復31尊羅浮宮翻模石膏像 成果開展

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台灣師範大學美術學系2日在系館舉行「石膏修復成果展」開幕式，校長吳正己（後）表示，台師大美術系的系史，就是台灣美術教育的發展史，這批石膏像讓台灣學生不用遠赴歐洲，就能臨摹大師的經典作品，別具意義，造福無數美術人才。中央社記者陳至中台北攝 111年9月2日

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（中央社記者陳至中、實習記者謝玉琦台北2日電）台灣師範大學30多年前從法國羅浮宮購入31尊翻模石膏像，成為無數美術師生的臨摹題材。石膏像近年龜裂、發霉嚴重，在日本專家指導下，師生一同修復完成，今天正式展出。

台灣師範大學美術學系今天在美術學系館舉行「石膏修復成果展」開幕式，展場位於地下室，正是無數學生臨摹大師作品，學習素描、雕刻的場所。

31尊石膏像大小不一，都是西方古代的經典鉅作，包括阿波羅、勝利女神、宙斯像等，是時任美術系主任王秀雄於民國76年，和法國羅浮宮接洽許久，以「學術價」購得引進。這是台灣少數具正式版權的翻模像，不只陪伴數個世代的台師大師生，也屢屢作為全國術科考試的題材。

不過，這些石膏像存放在美術系館地下室，多年來受到潮濕影響，出現發霉、龜裂、承重的腳部逐漸空洞化，手指和腳趾是照著鐵絲塑形，鐵絲生鏽膨脹也毀損指部。文物保存維護研究發展中心教授張元鳳提到，其中最嚴重的一尊馬塞盧斯像，腳部被侵蝕出一個洞，內部掏空，像是罹患骨質疏鬆症般，相當危急。

在校方支持下，美術系邀請日本專家來台指導修復課程，訓練出一批助理，再以學生帶學生的方式，逐步修復各個石膏像。

張元鳳表示，他們先為石膏像逐一建立保存維護方針後，依照表面強度判斷清潔用具，以毛刷、橡皮擦去除髒污，再透過化學藥品清潔長年累積、或滲入石膏內的霉斑、水漬，最後進行修補和全色。

修復過程中，遇到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，本來預計2年完成，最後花了2年半。張元鳳表示，這是難得的機會可以從實作中學習修復技術，即便遇到停課，學生也吵著要回學校。過程中師生也參與台灣藝術家黃土水雕刻作品「甘露水」的修復作業，獲得許多寶貴經驗。

校長吳正己表示，台師大美術系的系史，就是台灣美術教育的發展史，這批石膏像讓台灣學生不用遠赴歐洲，就能臨摹大師的經典作品，別具意義，造福無數美術人才。

師大美術系退休教授王哲雄表示，修復需要的不只是藝術專業，還需要許多物理、化學知識，這批石膏像培養了一批人才，建議移到台師大美術館，永久典藏下去。

美術系和文物保存維護研究發展中心即日起到10月6日，在美術系館地下一樓舉辦「美術系石膏修復成果展」，歡迎民眾入校參觀。（編輯：陳政偉）1110902

台灣師範大學美術學系2日在系館舉行「石膏修復成果展」開幕式。中央社記者陳至中台北攝 111年9月2日

台灣師範大學多年前從法國羅浮宮購入31尊翻模石膏像，多年來龜裂、發霉嚴重，在校方支持下，美術系邀請日本專家來台指導修復課程，師生一同完成修復。（張元鳳提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年9月2日

台灣師範大學多年前從法國羅浮宮購入31尊翻模石膏像，成為無數美術師生的臨摹題材。多年來受到潮濕影響，出現發霉、龜裂情形。圖為修復前的馬塞盧斯像，上面積了許多灰塵並發霉。（張元鳳提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年9月2日