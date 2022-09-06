小兒子「阿甯咕」進軍劇場 勇敢闖禍陪伴孩子

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「小兒子」動畫監製蘇麗媚（中，白衣者）6日召開串門子派對記者會宣布，將以故事主角「阿甯咕」為名成立「阿甯咕劇團」，希望在焦慮轉速的社會中，透過說故事持續陪伴孩子。「小兒子」原著作家駱以軍（後右1）到場祝賀。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月6日

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）「小兒子」系列動畫近期推出全新第5季，鼓勵孩子勇敢闖禍、練習收拾的能力，監製蘇麗媚今天更舉辦串門子派對，宣布成立「阿甯咕劇團」進軍劇場，期許繼續說故事陪伴孩子。

夢田影像自2017年開始改編台灣作家駱以軍文學作品「小兒子」，透過不同媒材轉譯，以「家人之間，親子之愛」為創作核心，創作出系列動畫、親子音樂、紀實影片、親子繪本、漫畫及劇場作品等，堪稱台灣文學改編作品中，跨業發展項目最具廣度的原創IP，並在多國發行與獲獎無數。

隨著全新第5季動畫「阿甯咕又闖禍了YA～」9月每週末在三立都會台播出，監製蘇麗媚今天再召開串門子派對記者會宣布，將以故事主角「阿甯咕」為名成立「阿甯咕劇團」，並接下團長重責期許：「保有自己喜歡和這個世界鬧彆扭，喜歡不只代表愛情，還有革命的浪漫性格。」

其實1年前夢田影像就已在秘密籌備「阿甯咕劇團」的成立，現場也特別準備1歲的生日蛋糕，與文化、藝術界好友同歡。蘇麗媚感性許願：「希望能夠在現在焦慮轉速的社會中，透過說故事，持續陪伴孩子。」

執導「阿甯咕劇團」首部親子音樂劇的導演高天恒，今天領著演員群，包含小兒子「阿甯咕」李培松、媽媽陳敬萱及哥哥「大白」林煒盛到場分享，請大家「看了動畫版的闖禍，一定要再進到劇場，看真人版的闖禍，保證充滿驚喜」。

駱以軍今天感性分享：「一路上，看著監製蘇麗媚，充滿意志力，催生出一朵又一朵不同珍貴的花。這已經遠遠超越我一人一筆的事情，而是整個宛如一整支龐大的足球隊那樣，充滿精確調度、分工與專業。今天看到有新的年輕人、導演要來做成音樂劇，我真的覺得好感動，真的非常的祝福，這樣很美的一件事。」

前表演藝術聯盟理事長、故事工廠執行長林佳鋒深知表演藝術、劇團的經營困難，這次到場鼓勵，表示願意一起為「給台灣孩子的劇場」而努力；文化部次長李連權、公視總經理徐秋華、三立主播張齡予等也前來祝賀。

「阿甯咕又闖禍了YA~」親子音樂劇將於10月29日至30日演出，地點在台北表演藝術中心球劇場。（編輯：張雅淨）1110906